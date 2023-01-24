ПСЖ в следующем раунде Кубка Франции сыграет против "Марселя" Руслана Малиновского.

В понедельник, 23 января, состоялся матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором клуб шестого по значимости дивизиона страны "Пеи-де-Кассель" принимал ПСЖ.

Поединок проходил на стадионе "Боллар-Делелис" в Касселе и завершился сокрушительной победой парижан.

Главным героем матча стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. Он сделал пента-трик, забив на 29-й, 34-й, 40-й, 56-й и 79-й минутах, а также отдал результативную передачу на Неймара. Еще один мяч ПСЖ забил Карлос Солер.

"Пеи-де-Кассель" - ПСЖ - 0:7

Голы: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 34, Соллер, 64

Обзор матча:

Стоит отметить, что пента-трик в этой игре позволил Килиану Мбаппе войти в историю ПСЖ. 24-летний нападающий стал первым футболистом, забившим за парижский клуб пять мячей в одной игре.

Кроме того, это первый случай в карьере Мбаппе с пятью забитыми мячами в одном матче, максимум Килиан оформлял покер.

В 1/8 финала Кубка Франции ПСЖ сыграет против "Марселя", цвета которого защищает украинец Руслан Малиновский.

Напомним, действующим обладателем Кубка Франции является "Нант", который в финале прошлого розыгрыша с переиграл "Ниццу".

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