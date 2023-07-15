Деклан Райс подписал долгосрочный контракт с "канонирами".

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс перешел из "Вест Хэма" в "Арсенал" и будет играть в одной команде с украинцем Александром Зинченко.

24-летний футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал контракт с "канонирами", сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Соглашение Райса с "Арсеналом" рассчитано до лета 2028 года с опцией продления еще на год.

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В новом клубе Деклан будет играть под 41-м номером.

По информации Sky Sports, "Арсенал" заплатит за Деклана Райса 122 миллиона евро. Это рекордная сделка не только между клубами АПЛ, но и в истории всего британского футбола. Он побил рекорд трансфера Джека Грилиша из "Астон Виллы" в "Манчестер Сити" (117,5 миллионов евро).

Кроме того, переход Райса стал вторым самым дорогим трансфером в истории АПЛ - рекорд принадлежит хавбеку Энцо Фернандесу, который в январе 2023 перешел из "Бенфики" в "Челси" за 106 миллионов фунтов.

Добавим, что для "Арсенала" Деклан Райс стал третьим новичком в летнее окно. Ранее "канониры" подписали Кая Хаверца из "Челси" за 70 миллионов евро и Юррьена Тимбера из "Аякса" за 40 миллионов евро.

Деклан Райс: карьера

Райс является воспитанником академий "Челси" и "Вест Хэма". Свой первый профессиональный контракт Деклан подписал с "молотобойцами" в 2015 году.

В составе "Вест Хэма" опорный полузащитник сыграл 245 матчей, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

В прошлом сезоне Райс сыграл 50 матчей в составе "молотобойцев", в которых забил пять голов и оформил четыре ассиста. Вместе с "Вест Хэмом" он стал победителем Лиги конференций-2023.

За национальную сборную Англии Деклан Райс сыграл 43 матча и забил 3 гола.

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