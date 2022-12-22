Бывший нападающий "Днепра" и национальной сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского к Конгрессу США.
Футболист опубликовал пост в своем Инстаграме, отметив, что от выступления президента Украины у него "бегали мурашки по телу".
"Исторический визит. Историческая речь. Исторический поцелуй с Нэнси Пелоси.
От выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США у меня лично бегали по телу муравьи, подступали слезы и распирала гордость за мою страну и людей.
Благодарю тебя, Боже, что я не москаль", - написал Зозуля в Instagram.
Также обращение Зеленского к Конгрессу США прокомментировала бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина.
"Самая монументальная речь президента Зеленского к народу США и Конгрессу.
Большое спасибо за вашу непреклонную поддержку.
Мы никогда не забудем ваш вклад в нашу победу", - написала Свитолина в Инстаграме.
Напомним, в среду, 21 декабря, президент Украины Владимира Зеленского прибыл в США, где поблагодарил американский народ, Джо Байдена и Конгресс за поддержку Украины в войне с РФ.