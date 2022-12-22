Также обращение Зеленского к Конгрессу США прокомментировала Элина Свитолина.

Бывший нападающий "Днепра" и национальной сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал обращение президента Владимира Зеленского к Конгрессу США.

Футболист опубликовал пост в своем Инстаграме, отметив, что от выступления президента Украины у него "бегали мурашки по телу".

"Исторический визит. Историческая речь. Исторический поцелуй с Нэнси Пелоси.

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От выступления президента Владимира Зеленского в Конгрессе США у меня лично бегали по телу муравьи, подступали слезы и распирала гордость за мою страну и людей.

Благодарю тебя, Боже, что я не москаль", - написал Зозуля в Instagram.

Также обращение Зеленского к Конгрессу США прокомментировала бывшая первая ракетка Украины Элина Свитолина.

"Самая монументальная речь президента Зеленского к народу США и Конгрессу.

Большое спасибо за вашу непреклонную поддержку.

Мы никогда не забудем ваш вклад в нашу победу", - написала Свитолина в Инстаграме.

Напомним, в среду, 21 декабря, президент Украины Владимира Зеленского прибыл в США, где поблагодарил американский народ, Джо Байдена и Конгресс за поддержку Украины в войне с РФ.

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