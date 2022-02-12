В чемпионате Мексики забили очень эффектный гол.

В субботу, 12 февраля, в рамках пятого тура элитного дивизиона чемпионата Мексики по футболу "Пуэбла" принимала на своем поле "Атлас". Игра завершилась вничью 1:1.

Счет в матче был 0:0 до 85 минуты, когда гости забили первый гол во встрече. Казалось бы, что отыграться "Пуэбла" уже не сможет, но все изменил чудо-мяч Гильермо Мартинеса на 90+5 минуте.

Нападающий "Пуэблы" принял передачу в штрафной площадке и принял решение нанести удар через себя. Получился крутой гол, который вы обязаны увидеть.

"Пуэбла" - "Атлас" - 1:1

Голы: Гильермо Мартинес, 90+5 - Киньонес, 85

На 60-й минуте матча не реализовал пенальти Хулио Ферч ("Атлас").

Видео голов:

Добавим, что чемпионат Мексики только недавно стартовал. После пяти сыгранных туров лидируют в турнирной таблице "Пуэбла" и "Атлас". В активе команд по 11 набранных очков. По итогам этого тура их обойти в турнирной таблице могут "Крус Асуль" (10 очков, 3-е место) и "Пачука" (9 очков, 4-е место), если смогут выиграть свои матчи.

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