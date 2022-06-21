Евгений Дикий отметил, что раздела УПЛ на группы не будет.

Исполнительный директор украинской Премьер лиги Евгений Дикий рассказал о возобновлении чемпионата Украины по футболу.

В комментарии "Трибуна" Дикий опроверг информацию о том, что в чемпионате Украины будет две группы - одна с еврокубковыми представителями будет играть на Западе Украины, другая - в Киеве.

– Эта информация не соответствует действительности. В настоящее время окончательное решение еще не принято. Была рабочая группа с клубами, рассматривали несколько форматов проведения соревнований. Клубы поддерживают классический формат в два круга с территориальным размещением команд, с учетом чего должна пройти жеребьевка календаря.

Но о разделе на группы – такое предложение клубы не поддержали.

Он условен - по месту дислокации команды, чтобы уменьшить расстояния на переезды. Условно, клубы, которые будут базироваться в Киеве или будут проводить здесь матчи, на первом этапе будут играть между собой. Но это не разделение на группы, а по месту дислокации команды.

– То есть, "Динамо" и "Шахтер", которые базово дислоцируются в Киеве, будут играть в столице?

– По моей информации, "Динамо" рассматривает проведение своих матчей в Киеве. Но я за эту информацию не ручаюсь. Опять же окончательного решения еще нет, оно будет в ближайшее время – когда мы будем понимать окончательно локации, где можно проводить. Ждем эту информацию от соответствующих структур. А потом все должен утвердить исполнительный комитет УАФ – только тогда это решение будет окончательным.

– То есть сейчас задержка в объявлении финального решения – это из-за согласования с ответственными органами, в частности, Минобороны?

– Да. А так у нас формально уже согласованный календарь и формат проведения. Ждем вот эти бюрократические моменты. Поэтому раньше времени об этом говорить. Но к концу месяца все должно быть ясно. Мы и УАФ со своей стороны делаем все возможное, чтобы ускорить это.

– Тогда хотя бы подтвердите – базовой датой старта нового сезона является 20 августа, да?

– Да, – заявил Дикий.

Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

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