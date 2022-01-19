Полузащитнику сборной Украины Александру Зинченко предложили сменить клубную прописку. 25-летний игрок попал в поле зрения испанского "Бетиса".
Об этом сообщает El Chiringuito TV.
"Бетис" обратился в "Манчестер Сити" с предложением арендовать Зинченко. Команда из города Севилья также готова рассмотреть вариант с полноценным трансфером украинца.
В 2018 году "Бетис" уже связывался с агентом Александра, но дальше дело не пошло. Теперь "зелено-белые" снова проявляют интерес к Зинченко.
"Бетис" сейчас занимает третью позицию в чемпионате Испании.
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Александр Зинченко: карьера в "Ман Сити"
- Зинченко перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, но сперва был отдан в аренду в ПСВ, а в составе "горожан" дебютировал в октябре 2017 года.
- Летом 2018 года Зинченко пытался купить "Вулверхэмптон". "Ман Сити" был готов принять предложение "волков", однако украинец отказался от трансфера.
- В феврале 2019 года болельщики "Ман Сити" признали украинца лучшим игроком команды по итогам месяца.
- В составе "Сити" Зинченко стал трижды чемпионом АПЛ, четыре раза выиграл Кубок английской Лиги, а также по разу - Кубок Англии и Суперкубок Англии.
- В сезоне 2020-2021 Зинченко вышел вместе с "Ман Сити" в финал Лиги чемпионов, где "горожане" проиграли "Челси". При этом по итогам обоих полуфинальных матчей он попадал в символическую сборную недели в ЛЧ, а болельщики расхвалили украинца.
- В минувшем сезоне на счету Саши 2 ассиста в 32 матчах за "Сити" во всех турнирах. В текущем сезоне Зинченко провел за "горожан" 12 матчей - некоторое время он был травмирован.
- Контракт украинского футболиста с "Ман Сити" действует до 2024 года.