"Бетис" не впервые контактирует с украинским футболистом.

Полузащитнику сборной Украины Александру Зинченко предложили сменить клубную прописку. 25-летний игрок попал в поле зрения испанского "Бетиса".

Об этом сообщает El Chiringuito TV.

"Бетис" обратился в "Манчестер Сити" с предложением арендовать Зинченко. Команда из города Севилья также готова рассмотреть вариант с полноценным трансфером украинца.

В 2018 году "Бетис" уже связывался с агентом Александра, но дальше дело не пошло. Теперь "зелено-белые" снова проявляют интерес к Зинченко.

"Бетис" сейчас занимает третью позицию в чемпионате Испании.

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