Новичок Ла Лиги "Альмерия" дала достойный бой действующему чемпиону страны.

В воскресенье, 14 августа, состоялся матч 1-го тура чемпионата Испании, в котором "Альмерия" дома принимала действующего чемпиона страны - мадридский "Реал". Матч закончился со счетом 2:1 в пользу подопечных Карло Анчелотти.

Первыми открыли счет гости – уже на 6-й минуте отличился нападающий "Альмерии" Ларджи Рамазани.

"Реал" долго пытался вскрыть оборону хозяев. Только на 61-й минуте Лукас Васкес смог забить гол и сравнять счет в этой встрече.

На 75-й минуте австрийский защитник Давид Алаба забил гол потрясающим ударом со штрафного, установив итоговый счет матча. Примечательно то, что для футболиста это было первым касанием в игре после выхода на замену - на 74-й минуте австриец заменил Форлана Менди.

"Альмерия" – "Реал" - 1:2

Голы: Рамазани, 6 - Васкес, 61, Алаба, 75

"Альмерия": Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Кайки (Пучмаль, 81), Акьеме, Эгуарас (Портильо, 81), Робертоне (Курро, 57), Саму Кошта, Садик (Диего Соуза, 71), Рамазани (Ласо, 71)

"Реал": Куртуа, Начо, Рюдигер, Менди (Алаба, 74), Кроос (Каземиро, 83), Тчуамении (Азар, 58), Камавинга (Модрич, 46), Васкес, Вальверде, Бензема, Винисиус Жуниор (Себальос, 83)

Предупреждения: Камавинга (40), Садик (40), Курро (66), Пучмаль (86).

Обзор матча:

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал победу своих подопечных.

"Мы плохо начали матч, игроки искали пути впереди, при этом сама игра была сложной из-за того, что нам не хватало свежести, чтобы играть на скорости. "Альмерия" плотно играла в обороне, мы много били, но нам было трудно открыть счёт. Во втором тайме они были немного более уставшими, у нас было больше контроля и больше возможностей.

Гол Алабы со штрафного? Стандарт должны были исполнять Бензема или Кроос… Но вмешался Алаба, который очень хорошо его реализовал. Ради этого он даже просил быстрее провести замену. Но объяснить Кариму или Тони, что бьют не они, – тяжело. Это шутка", - приводит слова Анчелотти Marca.

В следующем туре "Реал" сыграет на выезде с "Сельтой". Игра состоится 20 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по киевскому времени. "Альмерия" 22 августа встретится с "Эльче" на их поле.

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