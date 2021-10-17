Аарон Маккери прибег к насилию / фото twitter.com/aspor
Вратарь клуба "Гленторан" (Северная Ирландия) Аарон Маккери проявил жестокость по отношению к своему коллеге - он был возмущен ошибкой защитника, которая привела к голу.
"Гленторан" вел в счете 2:1 по состоянию на 80-ю минуту, но их соперник "Колрейн" отыгрался и вырвал ничью - 2:2.
После второго пропущенного гола Маккери сломя голову побежал к защитнику, повалил его на газон и начал волочить по земле. Арбитр матча быстро продемонстрировал голкиперу красную карточку и удалил с поля за неспортивное поведение.
— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021