Вратарь набросился на защитника за пропущенный гол.

Вратарь клуба "Гленторан" (Северная Ирландия) Аарон Маккери проявил жестокость по отношению к своему коллеге - он был возмущен ошибкой защитника, которая привела к голу.

"Гленторан" вел в счете 2:1 по состоянию на 80-ю минуту, но их соперник "Колрейн" отыгрался и вырвал ничью - 2:2.

После второго пропущенного гола Маккери сломя голову побежал к защитнику, повалил его на газон и начал волочить по земле. Арбитр матча быстро продемонстрировал голкиперу красную карточку и удалил с поля за неспортивное поведение.

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021

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Автор: Артем Будрин