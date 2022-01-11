"Ювентус" и "Интер" в очной дуэли определят обладателя Суперкубка Италии.

В среду, 12 января туринский "Ювентус" в финальном поединке за Суперкубок Италии сыграет с миланским "Интером". Поединок пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

Действующий чемпион "Интер" несмотря на смену главного тренера летом, вновь лидирует в чемпионате. Подопечные Симоне Индзаги опережают "Милан" в турнирной таблице Серии А на одно очко.

У "Интера" довольно удачная серия в последних играх. Миланский коллектив выиграл 8 матчей подряд, а последняя беспроигрышная серия насчитывает уже 12 матчей. Последний раз "Интер" в Италии проигрывал еще 16 октября в поединке против "Лацио" (1:3).

В Суперкубке Италии миланский "Интер" побеждал 5 раз. Последний раз этот трофей игроки "Интера" поднимали над головой в 2010-м году, когда обыграли "Рому".

Читайте такжеБарселона - Реал: прогноз букмекеров и где смотреть полуфинал Суперкубка Испании"Ювентус" в текущем сезоне переживает не лучшие моменты. Туринский клуб в данный момент занимает лишь пятое место в турнирной таблице Серии А. Несмотря на нестабильные результаты, "Ювентус" не проигрывает уже 7 матчей подряд.

Интер - Ювентус: где смотреть матч

В прямом эфире противостояние грандов итальянского футбола покажет медиасервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22.00.

Интер - Ювентус: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Интер".

На победу команды Индзаги предлагают коэффициент 1.71. Ничью оценили в 4.16, а победу "Ювентуса" в 4.96.

Букмекеры сомневаются, что матч "Интер" - "Ювентус" получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на "обе забьют" можно за 1.77.

Суперкубок Италии: что нужно знать