Единственный и победный гол в противостоянии забил Хакан Чалханоглу.

4 октября состоялись первые 8 матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. В центральном поединке дня миланский "Интер" дома принимал каталонскую "Барселону".

Единственный и победный гол в противостоянии забил Хакан Чалханоглу. Турецкий полузащитник эффектно издали попал в ворота испанского гранда на 45+2-й минуте.

"Интер" - "Барселона" - 1:0

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Гол: Чалханоглу, 45+2

Интер: Онана, Шкриньяр, Де Фрай (Ачерби 77), Бастони, Дармиан (Гозенс 77), Мхитарян, Барелла, Чалханоглу (Асллани 85), Димарко (Думфриз 77), Лаутаро Мартинес, Корреа (Джеко 57)

Барселона: Тер Штеген, Роберто, Гарсия, Кристенсен (Пике 58), Алонсо (Бальде 64), Бускетс, Гави (Кэсси 84), Педри, Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати 64)

В другом матче группы С "Бавария" разгромила чешскую "Викторию" со счетом 5:0.

Турнирное положение в группе С после трех туров: "Бавария" - 9 очков, "Интер" - 6 очков, "Барселона" - 3 очка, "Виктория" - 0 очков.

Лига чемпионов: другие результаты дня

"Наполи" уничтожил "Аякс" со счетом 6:1. "Ливерпуль" переиграл "Рейнджерс" - 2:0. Турнирное положение в группе А после трех туров: "Наполи" - 9 очков, "Ливерпуль" - 6 очков, "Аякс" - 3 очка, "Рейнджерс" - 0 очков.

"Тоттенхэм" сыграл вничью 0:0 с "Айнтрахтом". Турнирное положение в группе D после трех туров: "Спортинг" - 6 очков, "Тоттенхэм" - 4 очка, "Айнтрахт" - 4 очка, "Марсель" - 3 очка.

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