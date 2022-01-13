В среду, 12 января, в финальном поединке за Суперкубок Италии по футболу туринский "Ювентус" играл против миланского "Интера". Матч проходил на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился победой
Открыл счет в игре "Ювентус" на 25-й минуте игры благодаря голу Вестона Маккенни. Всего десять минут хватило "Интеру", чтобы сравнять счет на табло. Точным ударом с пенальти на 35-й минуте отличился Лаутаро Мартинес.
Читайте такжеРеал в зрелищном матче обыграл Барселону и вышел в финал Суперкубка Испании (видео)В основное время команды не смогли определить сильнейшего, поэтому пришлось пришлось сыграть дополнительные два тайма. В самой концовке четвертого тайма, на 120-й минуте игры голом отличился Алексис Санчес и принес миланскому "Интеру" победу в Суперкубке Италии-2022.
"Интер" - "Ювентус" - 2:1
Голы: Лаутаро Мартинес, 35 (пен), Алексис Санчес, 120 - Маккенни, 25
"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис (Дармиан, 89), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Брозович, Перишич (Димарко, 100), Джеко (Корреа, 75), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 75)
"Ювентус": Перин, де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Маккенни, Локателли (Бентанкур, 91), Рабьо, Бернардески (Артур, 79), Кулусевски (Дибала, 74), Мората (Кин, 88)
Предупреждения: Джеко, 60, Корреа, 106, Видаль, 119 - Бернардески, 43, Дибала, 105, Ругани, 109
Видео голов:
Суперкубок Италии: что нужно знать
- За победу в турнире борются победитель Серии А и обладатель Кубка Италии предыдущего сезона. В случае, если один и тот же клуб является чемпионом и обладателем Кубка, то против него играет финалист Кубка.
- Рекордсменом по числу побед в Суперкубке является "Ювентус", выигравший турнир 9 раз.
- В прошлом сезоне победителем Суперкубка Италии стал туринский "Ювентус".
- Миланский "Интер" завоевал свой шестой Суперкубок Италии в истории.