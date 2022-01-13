Гол Алексиса Санчеса на последних секундах игры принес "Интеру" трофей.

В среду, 12 января, в финальном поединке за Суперкубок Италии по футболу туринский "Ювентус" играл против миланского "Интера". Матч проходил на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился победой

Открыл счет в игре "Ювентус" на 25-й минуте игры благодаря голу Вестона Маккенни. Всего десять минут хватило "Интеру", чтобы сравнять счет на табло. Точным ударом с пенальти на 35-й минуте отличился Лаутаро Мартинес.

Читайте такжеРеал в зрелищном матче обыграл Барселону и вышел в финал Суперкубка Испании (видео)В основное время команды не смогли определить сильнейшего, поэтому пришлось пришлось сыграть дополнительные два тайма. В самой концовке четвертого тайма, на 120-й минуте игры голом отличился Алексис Санчес и принес миланскому "Интеру" победу в Суперкубке Италии-2022.

"Интер" - "Ювентус" - 2:1

Голы: Лаутаро Мартинес, 35 (пен), Алексис Санчес, 120 - Маккенни, 25

"Интер": Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис (Дармиан, 89), Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89), Брозович, Перишич (Димарко, 100), Джеко (Корреа, 75), Лаутаро Мартинес (Алексис Санчес, 75)

"Ювентус": Перин, де Шильо, Ругани, Кьеллини, Алекс Сандро, Маккенни, Локателли (Бентанкур, 91), Рабьо, Бернардески (Артур, 79), Кулусевски (Дибала, 74), Мората (Кин, 88)

Предупреждения: Джеко, 60, Корреа, 106, Видаль, 119 - Бернардески, 43, Дибала, 105, Ругани, 109

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