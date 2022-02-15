Миланский "Интер" попробует взять реванш за фиаско в 2008 году.

В среду, 16 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА миланский "Интер" сыграет против "Ливерпуля". Игра пройдет на стадионе "Джузеппе Меацца" в Италии.

История противостояний у "Интера" и "Ливерпуля" очень скромная. Ранее эти клубы пересекались всего один раз, несмотря на то, что являются частыми участниками международных турниров.

В 2008 году клубы встречались также в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда победителями по сумме двухматчевой дуэли стали футболисты английского клуба. Первый матч проходил на поле "Ливерпуля" и завершился победой "красных" со счетом 2:0. Голами в составе победителей отличились Дирк Кейт на 85-й минуте и Стивен Джеррард на 90-й. В ответной игре "Интеру" также не удалось забить и завершился матч минимальной победой "Ливерпуля" со счетом 1:0. Гол забил Фернандо Торрес.

Миланский клуб подходит к матчу с "Ливерпулем" не в самом лучшем настроении. Накануне "Интер" потерял лидерство в Серии А, и в целом результаты у подопечных Симоне Индзаги не лучшие в последнее время. Из последних пяти игр, "Интеру" удалось лишь в двух матча добыть победу в основное время. При этом команда проиграла принципиальный матч против "Милана".

Совершенно другая ситуация у "Ливерпуля". Команда Юргена Клоппа выиграла пять из пяти последних матчей и находится в прекрасной форме. При этом у "красных" нет серьезных кадровых потерь, команда подходит к игре с "Интером" в боевом составе.

Интер - Ливерпуль: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть 16 февраля на медиасервисе MEGOGO. Просмотр игры будет также доступен на платформе "Volia TV".

Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.

Интер - Ливерпуль: прогноз на матч

Фаворитом этого противостояния букмекеры считают "Ливерпуль".

На победу команды Юргена Клоппа предлагают коэффициент 2.06. Ничью оценили в 3.60, а победу "Интера" в 3.65.

Букмекеры сомневаются, что дуэль "Интера" и "Ливерпуля" получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идет за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча - за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на "обе забьют" можно за 1.62.

Интер - Ливерпуль: перед матчем