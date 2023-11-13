Миланский "Интер" идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

В воскресенье, 12 ноября, состоялся поединок 12-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" принимал "Фрозиноне".

Игра проходила на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился уверенной победой миланского клуба.

Счет в игре был открыт на 43-й минуте - Федерико Димарко отправил мяч в сетку ворот соперника сумасшедшим ударом с дальней дистанции. В дебюте второго тайма преимущество "Интера" удвоил Хакан Чалханоглу, рализовавший пенальти на 48-й минуте.

Видео дня

"Интер" - "Фрозиноне" - 2:0

Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48, пен

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Де Фрай 61), Чалханоглу (Сенси 81), Барелла, Мхитарян (Фраттези 69), Димарко (Аугусто 81), Тюрам (Арнаутович 71), Лаутаро Мартинес

"Фрозиноне": Турати, Монтеризи, Околи, Маркицца, Лирола (Ибрагимович 55), Маццителли (Брешианини 35), Барренечеа (Казо 81), Ойоно, Суле, Рейньер (Жорже 81), Чуни (Хеддира 55)

Предупреждения: Брешианини 71

Обзор матча:

Миланский "Интер" набрал 31 балл и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Фрозиноне" с 15 очками идет на 12-й строчке.

В следующем туре итальянской Серии А "Интер" сыграет против туринского "Ювентуса", а "Фрозиноне" встретится с "Дженоа".

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