В воскресенье, 12 ноября, состоялся поединок 12-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" принимал "Фрозиноне".
Игра проходила на стадионе "Джузеппе Меацца" и завершился уверенной победой миланского клуба.
Счет в игре был открыт на 43-й минуте - Федерико Димарко отправил мяч в сетку ворот соперника сумасшедшим ударом с дальней дистанции. В дебюте второго тайма преимущество "Интера" удвоил Хакан Чалханоглу, рализовавший пенальти на 48-й минуте.
"Интер" - "Фрозиноне" - 2:0
Голы: Димарко, 43, Чалханоглу, 48, пен
"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз (Де Фрай 61), Чалханоглу (Сенси 81), Барелла, Мхитарян (Фраттези 69), Димарко (Аугусто 81), Тюрам (Арнаутович 71), Лаутаро Мартинес
"Фрозиноне": Турати, Монтеризи, Околи, Маркицца, Лирола (Ибрагимович 55), Маццителли (Брешианини 35), Барренечеа (Казо 81), Ойоно, Суле, Рейньер (Жорже 81), Чуни (Хеддира 55)
Предупреждения: Брешианини 71
Обзор матча:
Миланский "Интер" набрал 31 балл и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии. "Фрозиноне" с 15 очками идет на 12-й строчке.
В следующем туре итальянской Серии А "Интер" сыграет против туринского "Ювентуса", а "Фрозиноне" встретится с "Дженоа".