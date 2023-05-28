Миланский "Интер" победил "Аталанту" и обеспечил себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В субботу, 27 мая, состоялся поединок 37-го тура итальянской Серии А, в котором "Интер" принимал на своем поле "Аталанту".

Игра проходила на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане и завершилась победой хозяев поля со счетом 3:2.

Футболисты миланского клуба очень мощно начали игру и уже к 3-й минуте имели преимущество в два мяча. Голами за "нерадзурри" отличились Ромелу Лукаку и Николо Барелла.

Видео дня

На 36-й минуте хавбек "Аталанты" Марио Пашалич отыграл один мяч, забив после передачи Скальвини.

На 77-й минуте встречи аргентинский форвард Лаутаро Мартинес забил третий мяч "Интера", вернув своей команде преимущество в два гола.

В компенсированное время "Аталанте" удалось забить второй гол в ворота "Интера" и сократить разрыв в счете. Луис Муриэль пробил со штрафного, но попал в стенку, мяч после удара отскочил вновь к нему и колумбийский нападающий нанес повторный пушечный удар, после которого мяч угодил в перекладину, потом в спину вратаря "Интера" Андре Онана и залетел в ворота.

"Интер" - "Аталанта" - 3:2

Голы: Лукаку, 1, Барелла, 3, Лаутаро, 76 - Пашалич, 36, Онана, 90+1 (аг)

Видео гола Муриэля:

Обзор матча:

Отметим, что победа над "Аталантой" позволила "Интеру" досрочно выйти в Лигу чемпионов. В турнирной таблице чемпионата Италии "нерадзурри" располагаются на второй строчке, набрав 69 очков в 37 матчах.

"Аталанта" занимает пятое месте с 61 очком в активе. Лидирует "Наполи", набравший 86 очков и обеспечивший себе чемпионский титул в Серии А.

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