Футболисты национальной сборной Украины записали видеообращение, в котором поздравили всех болельщиков и соотечественников с наступающим Новым годом.
Участие в поздравлении приняли главные звезды и лидеры национальной команды, среди которых: вратари Андрей Пятов ("Шахтер") и Георгий Бущан ("Динамо"), полузащитники Тарас Степаненко ("Шахтер"), Руслан Малиновский ("Аталанта"), Сергей Сидорчук ("Динамо") и Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), а также нападающие Роман Яремчук ("Бенфика"), и Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм").
Футболисты сборной упомянули, что следующий год станет юбилейным для украинского футбола. В 1992 году сборная Украины в Ужгороде сыграла свой первый матч в истории независимой страны. В той игры были повержены венгры со счетом 3:1.
Читайте такжеПетраков подвел итоги 2021 года для сборной Украины"Мы поздравляем всех болельщиков, тех, кто приходит на стадион, тех, кто смотрит матчи по ТВ, тех, кто следит за событиями с помощью СМИ, и тех, кто сейчас смотрит это видео. Все мы и есть футбол, с праздником всех нас. С новым, юбилейным годом", - сказал Андрей Ярмоленко.
Сборная Украины в квалификации на ЧМ-2022
- На групповом этапе Украина выступала в одной группе с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном.
- Украинцы дважды победили, шесть раз сыграли вничью, набрали 12 очков и заняли второе место после Франции, попав в плей-офф.
- В плей-офф отбора на ЧМ-2022 сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале на выезде. В случае победы наша команда проведет финал также на поле соперника с победителем пары Уэльс - Австрия.
- Полуфиналы плей-офф отбора на ЧМ-2022 запланированы на 24-25 марта, финалы - 28-29 марта.
- В отборе на ЧМ Украина установила уникальный рекорд.