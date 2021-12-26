Лондонский "Вест Хэм", цвета которого защищает украинский нападающий Андрей Ярмоленко, может в ближайшее время подписать еще одного украинца – центрального защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.
Как сообщает The Athletic, "молотобойцы" давно следят за 25-летним футболистом, а сейчас из-за тяжелой травмы Анджело Огбонны всерьез нуждаются в левоногом центральном защитнике.
Матвиенко является для "Вест Хэма" едва ли не идеальной опцией на рынке. Также на радарах "молотобойцев" присутствует 29-летний защитник "Бернли" Джеймс Тарковски, но Матвиенко является для лондонцев приоритетным вариантом из-за более молодого возраста и рабочей левой ноги.
Читайте такжеГерой сборной Украины на Евро-2020 Довбик рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеруОтмечается, что покупка Матвиенко является одной из ключевых задач, которые поставлены на ближайшие два трансферных окна перед 58-летним Робом Ньюманом, который является директором по профессиональному футболу и скаутингу в "Вест Хэме".
Контракт Николая Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.
Николай Матвиенко: карьера
- Воспитанник Академии донецкого "Шахтера". За основную команду "горняков" дебютировал 22 августа 2015 года.
- В составе "Шахтера" сыграл 131 матч и забил 6 голов.
- Сдавался в аренду в полтавскую "Ворсклу" и львовские "Карпаты".
- С "Шахтером" трижды становился чемпионом Украины, четыре раза выигрывал Кубко Украины и один раз Суперкубок.
- В составе национальной сборной Украины Матвиенко сыграл 47 матчей.