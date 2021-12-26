Николай Матвиенко может стать одноклубником Андрея Ярмоленко.

Лондонский "Вест Хэм", цвета которого защищает украинский нападающий Андрей Ярмоленко, может в ближайшее время подписать еще одного украинца – центрального защитника донецкого "Шахтера" Николая Матвиенко.

Как сообщает The Athletic, "молотобойцы" давно следят за 25-летним футболистом, а сейчас из-за тяжелой травмы Анджело Огбонны всерьез нуждаются в левоногом центральном защитнике.

Матвиенко является для "Вест Хэма" едва ли не идеальной опцией на рынке. Также на радарах "молотобойцев" присутствует 29-летний защитник "Бернли" Джеймс Тарковски, но Матвиенко является для лондонцев приоритетным вариантом из-за более молодого возраста и рабочей левой ноги.

Читайте такжеГерой сборной Украины на Евро-2020 Довбик рассказал, в каком чемпионате хотел бы продолжить карьеруОтмечается, что покупка Матвиенко является одной из ключевых задач, которые поставлены на ближайшие два трансферных окна перед 58-летним Робом Ньюманом, который является директором по профессиональному футболу и скаутингу в "Вест Хэме".

Контракт Николая Матвиенко с "Шахтером" рассчитан до лета 2025 года. Его оценочная стоимость на Transfermarkt составляет 11 миллионов евро.

Николай Матвиенко: карьера