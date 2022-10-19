Виктор Коваленко повредил подколенное сухожилие.

Полузащитник "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко получил травму и не сыграет до конца текущего года.

Украинский футболист повредил подколенное сухожилие правой ноги на тренировке на прошлой неделе.

Как сообщает Il Secolo XIX, ориентировочный срок восстановления Коваленко - 2 месяца. Таким образом, украинец вернется на поле уже после паузы на ЧМ-2022.

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Это уже третий раз в сезоне, когда он попадает в лазарет "Специи". В сезоне-2022/2023 Коваленко сыграл всего 7 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Напомним, что Коваленко выступает за "Специю" на правах аренды. Контракт украинца принадлежит "Аталанте", а аренда рассчитана до конца июня 2023 года.

После 10-ти туров "Специя" занимает 15-ю позицию в турнирной таблице итальянской Серии А, набрав всего 9 очков.

Следующий матч клуб Коваленко проведет 19 октября против "Брешии" во втором круге Кубка Италии.

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