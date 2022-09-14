Александр Зубков рассказал о периоде выступлений за венгерский "Ференцварош".

Украинский полузащитник Александр Зубков, который покинул "Ференцварош" и вернулся в "Шахтер", рассказал о работе под руководством российского тренера в венгерском клубе после начала полномасштабной войны в Украине.

26-летний вингер перестал попадать в состав "Ференцвароша" после начала военного вторжения РФ в Украину и заговорили о том, что у него проблемы с российским тренером Станиславом Черчесовым.

"Первые дни было очень тяжело. Мыслями я был не на поле. Я не мог сосредоточиться на футболе. Тренировки давались мне тяжело, я не был сосредоточенным. Мы с клубом говорили о начале войны, они решили, что я могу побыть немного дома. Трудно было предположить, сколько времени понадобится, чтобы разобраться во всей ситуации в голове. Фактически я был в квартире около двух недель, но сидеть и постоянно слушать новости было очень тяжело – поэтому я начал приходить на тренировку.

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Отношения между мной, как игроком, и тренером не изменились. Он и клуб понимали, что мне нужно время, чтобы отдохнуть. Однако все это было психически тяжело. Не Черчесов с оружием в Украину зашел, но паспорт есть паспорт.

Он россиянин и это могло оставить в его голове какие-то двойные стандарты. Трудно было это все объяснить. Нелегко описать мои ощущения от всего этого", - приводит слова Зубкова sport.tvp.pl.

Напомним, в 2019 году "Шахтер" отдал Зубкова в аренду в "Ференцварош", а через год венгерский клуб оформил полноценный трансфер футболиста за 1,5 млн евро.

Зубков по итогам сезона 2021/22 стал чемпионом Венгрии в составе "Ференцвароша", забив три гола в 34 матчах во всех турнирах.

В августе этого года Зубков вернулся в донецкий "Шахтер", подписав с "горняками" контракт до лета 2027 года.

Александр Зубков: карьера

25-летний Зубков является воспитанником "Шахтера". В Украине он на правах аренды выступал за "Мариуполь", а за "Шахтер" провел всего 22 матча.

В 2019 году Зубков перешел в "Ференцварош". На счету Зубкова в "Ференцвароше" 19 голов и 23 результативные передачи в 110 матчах.

С 2015 года Зубков регулярно выступал за юношеские и молодежную сборные Украины.

7 октября 2020 года дебютировал в составе национальной сборной Украины, за которую на сегодня провел 21 матч.

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