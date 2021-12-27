Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин вошел в престижный рейтинг.

Авторитетное издание Foot Mercato обнародовало рейтинг из лучших футболистов мира в возрасте до 21 года. Среди них оказался голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.

Список опубликован на сайте Foot Mercato.

В номинации за лучшего вратаря Трубин набрал 11 очков и уступил лишь коллеге по амплуа из английского "Лидса" Илану Мелье, у которого набралось 13 баллов.

Среди звезд, которые тоже попали в топ-50, есть Винисиус Жуниор ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Ансу Фати и Педри (оба - "Барселона"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) и другие.

Были близкими, но не попали в рейтинг защитник "Динамо" Илья Забарный (2 балла), полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик (1 балл) и голкипер "Динамо" Руслан Нещерет (1 балл).

Напомним, что в этом месяце Трубин попал в символическую сборную 2021 года среди игроков моложе 20 лет.

Анатолий Трубин: карьера и достижения