Авторитетное издание Foot Mercato обнародовало рейтинг из лучших футболистов мира в возрасте до 21 года. Среди них оказался голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин.
Список опубликован на сайте Foot Mercato.
В номинации за лучшего вратаря Трубин набрал 11 очков и уступил лишь коллеге по амплуа из английского "Лидса" Илану Мелье, у которого набралось 13 баллов.
Среди звезд, которые тоже попали в топ-50, есть Винисиус Жуниор ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Фил Фоден ("Манчестер Сити"), Ансу Фати и Педри (оба - "Барселона"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Д) и другие.
Были близкими, но не попали в рейтинг защитник "Динамо" Илья Забарный (2 балла), полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик (1 балл) и голкипер "Динамо" Руслан Нещерет (1 балл).
Напомним, что в этом месяце Трубин попал в символическую сборную 2021 года среди игроков моложе 20 лет.
Анатолий Трубин: карьера и достижения
- 20-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".
- В сезоне 2020-2021 Трубин стал основным вратарем команды, вытеснив из состава Андрея Пятова.
- В сезоне 2020-2021 Трубин попадал в символическую сборную недели в Лиге чемпионов.
- Сейв Трубина был включен в число лучших сейвов ЛЧ 2020-2021.
- Тransfermarkt оценил Трубина в 8 миллионов евро.
- За сборную Украины Анатолий провел два матча. Он становился самым молодым вратарем сборной в официальных матчах - 19 лет и 242 дня.