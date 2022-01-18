Травму Сергей Кривцов получил из-за гололеда.

Футболист донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергей Кривцов пропустит турецкий сбор "горняков" и часть второй половины сезона.

У 30-летнего украинца перелом малоберцовой кости, из-за которого он пропустит всю подготовку команды Роберто Де Дзерби перед второй половиной сезона, сообщает канал Футбол 1/2/3.

Отмечается, что травму защитник получил в бытовых условиях - из-за гололеда.

В нынешнем сезоне Кривцов провел 13 поединков, в которых отдал две результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро. Контракт центрбека с "Шахтером" действует до 30 июня 2023 года.

Читайте такжеТрансферная бомба: Шахтер объявил о покупке полуфиналиста Лиги чемпионов (фото, видео)Сообщается, что полузащтник "горняков" Манор Соломон также пропустит первый сбор. У израильтянина повреждение голени. Он должен присоединиться к команде на втором сборе.

Список игроков "Шахтера", улетевших в Турцию на тренировочный сбор:

Добавим, что в списке игроков "Шахтера" на сборе в Турции не нашлось места полузащитнику Евгению Коноплянке. В пресс-службе "горняков" сообщили, что вингер будет искать новый клуб уже этой зимой.

"Шахтер": результаты в сезоне