Футболист донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Сергей Кривцов пропустит турецкий сбор "горняков" и часть второй половины сезона.
У 30-летнего украинца перелом малоберцовой кости, из-за которого он пропустит всю подготовку команды Роберто Де Дзерби перед второй половиной сезона, сообщает канал Футбол 1/2/3.
Отмечается, что травму защитник получил в бытовых условиях - из-за гололеда.
В нынешнем сезоне Кривцов провел 13 поединков, в которых отдал две результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3 млн евро. Контракт центрбека с "Шахтером" действует до 30 июня 2023 года.
Читайте такжеТрансферная бомба: Шахтер объявил о покупке полуфиналиста Лиги чемпионов (фото, видео)Сообщается, что полузащтник "горняков" Манор Соломон также пропустит первый сбор. У израильтянина повреждение голени. Он должен присоединиться к команде на втором сборе.
Список игроков "Шахтера", улетевших в Турцию на тренировочный сбор:
Добавим, что в списке игроков "Шахтера" на сборе в Турции не нашлось места полузащитнику Евгению Коноплянке. В пресс-службе "горняков" сообщили, что вингер будет искать новый клуб уже этой зимой.
"Шахтер": результаты в сезоне
- "Шахтер" не смог одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Горняки" проиграли четыре матча, сыграв вничью дважды - с "Интером" и "Шерифом". Окончательное положение команд в группе D: "Реал Мадрид" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
- В УПЛ "Шахтер" после осенней части сезона идет на первой позиции, имея на два балла больше, чем у "Динамо". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Львова" на выезде.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" разгромил "Динамо" Киев со счетом 3:0.