Илья Забарный претендует на эту награду второй год кряду.

Защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Илья Забарный попал в список претендентов на награду Golden Boy-2022, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту года в Европе.

Об этом сообщает издание итальянское Tuttosport, которое является учредителем данной премии и вручает награду с 2003 года.

Всего на это звание претендуют 100 футболистов не старше 21 года.

Ознакомиться со всеми претендентами и отдать свой голос можно по ссылке.

Отметим, что Забарного номинируют на эту престижную премию уже во второй раз. В прошлом году он, а также еще два украинца - Михаил Мудрик и Анатолий Трубин, тоже попали в число претендентов на награду. В этом году юный динамовец станет единственным представителем нашей страны.

Напомним, что в прошлом году победителем премии Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри. В разные годы эту награду также выигрывали Лионель Месси, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.

Илья Забарный: карьера