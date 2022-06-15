Защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Илья Забарный попал в список претендентов на награду Golden Boy-2022, которая ежегодно вручается лучшему молодому футболисту года в Европе.
Об этом сообщает издание итальянское Tuttosport, которое является учредителем данной премии и вручает награду с 2003 года.
Всего на это звание претендуют 100 футболистов не старше 21 года.
Ознакомиться со всеми претендентами и отдать свой голос можно по ссылке.
Отметим, что Забарного номинируют на эту престижную премию уже во второй раз. В прошлом году он, а также еще два украинца - Михаил Мудрик и Анатолий Трубин, тоже попали в число претендентов на награду. В этом году юный динамовец станет единственным представителем нашей страны.
Напомним, что в прошлом году победителем премии Golden Boy стал полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри. В разные годы эту награду также выигрывали Лионель Месси, Поль Погба, Килиан Мбаппе, Эрлинг Холанд и другие.
Илья Забарный: карьера
- 19-летний Забарный является воспитанником "Динамо". Он дебютировал за первую команду 11 сентября 2020 года.
- Защитник сыграл за киевлян уже 59 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
- С "Динамо" Забарный становился чемпионом и обладателем Кубка Украины по футболу в сезоне 2020/2021.
- По итогам сезона 2020/21 Забарный был признан лучшим молодым игроком УПЛ.
- С 2020 года Илья вызывается в национальную сборную Украины. Дебютировал защитник в составе сборной 7 октября 2020 года в товарищеской игре против сборной Франции.
- Поскольку Забарный дебютировал в возрасте 18 лет одного месяца и шести дней, то занял второе место в списке самых молодых дебютантов сборной, уступая по этому показателю лишь Сергею Реброву, которому на момент дебюта было 18 лет и 24 дня.
- Первый официальный матч сыграл 10 октября 2020 года против национальной сборной Германии (1:2) в Лиге наций УЕФА, отыграв весь поединок.
- На чемпионате Европы 2020 года отыграл за сборную Украины 5 матчей. Дошел с командой до 1/4 финала.
- Всего за сборную Украины сыграл 22 матча.
- Портал Transfermarkt оценивает Забарного в 15 миллионов евро.