Футболист национальной сборной Украины Михаил Мудрик может перейти из "Шахтера" в стан одного из лидеров немецкой Бундеслиги.
Как сообщает Sky Sport, леверкузенский гранд сделал официальное предложение "Шахтеру" по вингеру "горняков". За 21-летнего игрока "фармацевты" готовы заплатить более 20 миллионов евро.
Сообщается, что Мудрик отклонил предложение английского "Брентфорда" и согласен на переход в немецкий клуб, поскольку получит возможность играть в Лиге чемпионов. "Байер" предложил украинскому вингеру контракт до 2027 года.
Отмечается, что руководство "Байера" уверено в удачном завершении сделки по трансферу Мудрика.
Сам Михаил в недавнем интервью заявил, что "Байер" является единственным клубом, в котором он хотел бы продолжить карьеру и он надеется, что "Шахтер" примет предложение немецкого гранда.
"Сейчас я - игрок "Шахтера", но если клуб примет предложение "Байера" - было бы здорово. Для себя я принял решение, что это - единственный клуб, в который я хочу перейти.
Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет - останусь в "Шахтере", - приводит слова Мудрика СпортАрена.
Добавим, что по итогам этого сезона леверкузенский "Байер" занял третье место в Бундеслиге, набрав 64 очка за 34 тура. Таким образмо, "фармацевты" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Напомним, накануне Михаил Мудрик дебютировал в составе национальной сборной Украины в игре против "Боруссии" Менхенгладбах. Вингер отличился забитым голом и был признан лучшим футболистом по итогам этого матча.
Михаил Мудрик: карьера
- Мудрик - воспитанник "Металлиста", "Днепра" и "Шахтера". В первой команде "горняков" он дебютировал в октябре 2018 года.
- С тех пор он поиграл в аренде за "Арсенал-Киев" и "Десну", а этот сезон проводит в составе "Шахтера".
- Мудрик сейчас является одним из самых талантливых молодых игроков как "Шахтера", так и украинского футбола в целом. В прошлом году он был номинирован на престижную премию лучшего молодого футболиста Европы "Golden Boy".
- Михаил владеет замечательной техникой и дриблингом, за что ему дали прозвище "украинский Неймар". Болельщики "Реала" аплодировали Мудрику после игры на "Сантьяго Бернабеу" с "Шахтером".
- В составе "Шахтера" Мудрик сыграл 26 матчей, в которых забил два гола и отдал 9 результативных передач.