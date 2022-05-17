Михаил Мудрик заявил о своем желании перейти в "Байер" и ожидает, что "Шахтер" примет предложение немцев.

Футболист национальной сборной Украины Михаил Мудрик может перейти из "Шахтера" в стан одного из лидеров немецкой Бундеслиги.

Как сообщает Sky Sport, леверкузенский гранд сделал официальное предложение "Шахтеру" по вингеру "горняков". За 21-летнего игрока "фармацевты" готовы заплатить более 20 миллионов евро.

Сообщается, что Мудрик отклонил предложение английского "Брентфорда" и согласен на переход в немецкий клуб, поскольку получит возможность играть в Лиге чемпионов. "Байер" предложил украинскому вингеру контракт до 2027 года.

Отмечается, что руководство "Байера" уверено в удачном завершении сделки по трансферу Мудрика.

Сам Михаил в недавнем интервью заявил, что "Байер" является единственным клубом, в котором он хотел бы продолжить карьеру и он надеется, что "Шахтер" примет предложение немецкого гранда.

"Сейчас я - игрок "Шахтера", но если клуб примет предложение "Байера" - было бы здорово. Для себя я принял решение, что это - единственный клуб, в который я хочу перейти.

Чемпионат Германии, молодая амбициозная команда, сильный тренер, Лига чемпионов, новый вызов. Если нет - останусь в "Шахтере", - приводит слова Мудрика СпортАрена.

Добавим, что по итогам этого сезона леверкузенский "Байер" занял третье место в Бундеслиге, набрав 64 очка за 34 тура. Таким образмо, "фармацевты" сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Напомним, накануне Михаил Мудрик дебютировал в составе национальной сборной Украины в игре против "Боруссии" Менхенгладбах. Вингер отличился забитым голом и был признан лучшим футболистом по итогам этого матча.

Михаил Мудрик: карьера