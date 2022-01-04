Футболист леверкузенского "Байера" и национальной сборной России Андрей Лунев поделился своим мнением о величайших российских спортсменах, но допустил вопиющую ошибку.
В интервью изданию Werkself Magazin вратарь перечисляя имена своих кумиров решил переписать историю и назвал Сергея Бубку и Олега Блохина "величайшими российскими спортсменами".
"В России есть большое количество великих спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, выигравший Кубок Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" и бесспорно являющийся одним из лучших хоккеистов всех времен. В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, тоже является одним из кумиров.
Читайте такжеУкраинский экс-футболист поздравил "братьев россиян" новогодним обращением Путина (видео)Крупнейший русский футболист? Конечно, Лев Яшин - образец для подражания каждому голкиперу, поскольку в свое время он был лучшим в мире голкипером. Его имя ассоциируется с победой СССР на чемпионате Европы 1960 года. К сожалению, Яшин умер в 1990 году за год до моего рождения. Позднее впечатление на меня, как на вратаря, произвел Ринат Дасаев, но также было много крупных полевых игроков, таких как Олег Блохин", - цитирует слова Лунева Sport24.
Читайте такжеУмер легендарный экс-футболист луганской ЗариЛунев родился в 1991 году и он мог видеть выступления Бубки под "сине-желтым" флагом, а Блохин к тому времени уже завершил карьеру. Оба спортсмена никогда не имели и не имеют никакого отношения к России. За исключением, когда Блохин возглавлял "Москву" в сезоне 2007/2008.
Сергей Бубка и Олег Блохин: чем известны спортсмены
- Сергей Бубка и Олег Блохин являются одними из величайших спортсменов в украинской истории.
- Сергей Бубка выступал под флагами СССР и Украины. Он является первым в мире человеком, который прыгнул с шестом выше шести метров.
- Чемпион Олимпийских игр 1988 года в Сеуле по прыжкам с шестом.
- Бубка владел мировым рекордом в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 м) с 1993 по 2014 год, а также мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 м) с 1994 года по 2020 год.
- За период своей карьеры Сергей Бубка 35 раз устанавливал мировые рекорды.
- Олег Блохин добился признания выступая за киевское "Динамо". Он родился в Киеве и является воспитанником динамовской школы.
- Всего за "Динамо" сыграл 513 матчей во всех турнирах и отличился 236 забитыми голами.
- С киевским "Динамо" Блохин 7 раз становился чемпионом СССР, 5 раз выигрывал Кубок СССР и трижды Суперкубок страны. Также с "Динамо" два раз выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА и Суперкубок УЕФА.
- В 1975 году Олег Блохин стал обладателем "Золотого мяча".