Российский вратарь Андрей Лунев похоже плохо знает историю спорта.

Футболист леверкузенского "Байера" и национальной сборной России Андрей Лунев поделился своим мнением о величайших российских спортсменах, но допустил вопиющую ошибку.

В интервью изданию Werkself Magazin вратарь перечисляя имена своих кумиров решил переписать историю и назвал Сергея Бубку и Олега Блохина "величайшими российскими спортсменами".

"В России есть большое количество великих спортсменов, поэтому трудно выделить одного. Но если я должен назвать кого-то, то это Александр Овечкин, выигравший Кубок Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз" и бесспорно являющийся одним из лучших хоккеистов всех времен. В детстве мне нравилось смотреть Олимпийские игры, и прыгун с шестом Сергей Бубка, естественно, тоже является одним из кумиров.

Читайте такжеУкраинский экс-футболист поздравил "братьев россиян" новогодним обращением Путина (видео)Крупнейший русский футболист? Конечно, Лев Яшин - образец для подражания каждому голкиперу, поскольку в свое время он был лучшим в мире голкипером. Его имя ассоциируется с победой СССР на чемпионате Европы 1960 года. К сожалению, Яшин умер в 1990 году за год до моего рождения. Позднее впечатление на меня, как на вратаря, произвел Ринат Дасаев, но также было много крупных полевых игроков, таких как Олег Блохин", - цитирует слова Лунева Sport24.

Читайте такжеУмер легендарный экс-футболист луганской ЗариЛунев родился в 1991 году и он мог видеть выступления Бубки под "сине-желтым" флагом, а Блохин к тому времени уже завершил карьеру. Оба спортсмена никогда не имели и не имеют никакого отношения к России. За исключением, когда Блохин возглавлял "Москву" в сезоне 2007/2008.

Сергей Бубка и Олег Блохин: чем известны спортсмены