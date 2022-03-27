Рубен Гарсия предоставляет гуманитарную помощь украинцам.

Полузащитник футбольного клуба "Осасуна" Рубен Гарсия предоставляет гуманитарную помощь украинским беженцам, пострадавшим от военного вторжения российских оккупантов.

28-летний испанец воспользовался паузой в Ла Лиге и отправился в Варшаву для оказания поддержки беженцам, пересекающим границу Украины с Польшей.

"Сосед рассказал мне, что с двумя друзьями едет в Варшаву с медикаментами, подгузниками, детским питанием. Всего 12 человек.

Футболисты живут как бы в пузыре, но нельзя терять связь с реальностью. Я чувствовал, что должен внести свой вклад.

Из Польши нам сообщили, что самая высокая потребность – в подгузниках, детском питании, консервах, а также лекарствах, перчатках, медицинских принадлежностях.

Также мы привезли фуру одежды, хотя нам сказали, что нужно меньше. У нас пять грузовиков, забитых доверху", – сказал Рубен Гарсия в интервью изданию Cadena SER.

Рубен Гарсия сыграл 28 матчей в составе "Осасуны" в текущем сезоне чемпионата Испании, отличившись одним забитым голом и 4 ассистами. Всего в Ла Лиге сыграл 207 матчей, в которых забил 20 голов.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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