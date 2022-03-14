Александр Зинченко в очередной раз высказался о вторжении РФ в Украину.

Футболист "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко рассказал, как в Англии относятся к войне, которую Россия развязала против Украины.

В эфире национального телемарафона полузащитник отметил, что ФИФА правильно сделала, когда лишила Россию футбола.

"Это настоящая война. Поэтому все мои напарники по команде в шоке от происходящего. Каждый день, начиная с 24 февраля, я показываю им снимки и видео происходящего в нашей стране.

Они хватаются за голову обеими руками, не понимая, как подобное может происходить в 2022 году. Очень сочувствуют. Не только мои одноклубники, но и сами британцы. Заботятся о судьбе нашего народа.

Ежедневно у меня спрашивают, что я думаю о перспективах Украины в войне с Россией. Победа за нами! Уже за 18 дней все увидели, как наша нация, народ, военные, вообще все наши украинцы, как они борются и показывают всему миру, что мы никогда не сдадимся, никогда не опустим руки, мы будем зубами грызть землю за свою землю.

Мне столько звонков поступало от людей разных национальностей! Они просто шокированы тем, насколько у нас сильная нация, поэтому меня берет гордость за это, ежесекундно все больше горжусь тем, что я украинец.

Если раньше молодое поколение в большинстве своем имело кумиров среди спортсменов, то сейчас я могу с уверенностью сказать, что кумирами молодежи и в частности моими являются наши ВСУ, они настоящие герои. Я хотел бы лично от себя и всей национальной сборной Украины поблагодарить их в очередной раз за то, что они, рискуя жизнью, отстаивают нашу честь, борются за нашу землю и дают прилично прикурить агрессору, потому что это очень важно для нас. Я уверен, что победа будет за нами", – сказал Зинченко.

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