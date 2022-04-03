Александр Зинченко попросил поддержки в борьбе с российскими оккупантами.

Полузащитник национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко обратился к мировому сообществу с призывом остановить Путина и защитить детей Украины.

В своем Инстаграме 25-летний футболист опубликовал видеообращение, в котором рассказал сколько украинских детей уже погибло от российских ракет, а также показал кадры разрушенных городов Украины российскими оккупантами.

"Привет, я Александр Зинченко, игрок "Манчестер Сити" и сборной Украины.

Я не просто играю за эту страну, я ее гражданин. В настоящее время моя страна защищается от российской агрессии. Тысячи людей умирают.

Российские войска уже разрушили несколько городов. Бомбы и ракеты падают и попадают в дома мирных жителей.

Я родился и вырос в Житомирской области. 8 марта российская авиация атаковала Малин, город недалеко от Житомира. По итогу одного из авиаударов была убита семья, вместе с малым ребенком.

У меня тоже есть маленькая дочь. Мое сердце обливается кровью при мыслях о том, как много детей ее возраста сейчас умирают, и сколько еще станут жертвами этой войны. К настоящему времени уже погибло более 140 детей. В дальнейшем их количество будет только расти, если никто не сможет остановить вторжение.

Я прошу вас, говорите об этом вслух! Не молчите, пока дети не перестанут гибнуть каждый день. Пожалуйста, помогите нам своими голосами и поддержкой.

Остановите Путина! Спасите детей Украины", - сказал Зинченко.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

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