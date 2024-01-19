Футболист будет играть на родине в "Фортуне" из Ситтарда

Футбольный клуб "Динамо" (Киев) объявил об аренде полузащитника Джастина Лонвейка.

Нидерландский футболист продолжит карьеру на родине, в "Фортуне" из Ситтарда. Футболист проведет там ближайшие полгода, до конца нынешнего сезона. Клуб не сможет выкупить игрока, сообщили в ФК "Динамо". Впрочем, контракт игрока с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2024 года.

На данный момент "Фортуна" занимает 11-е место в чемпионате Нидерладов (Эредивизи), набрав всего 19 очков в 17 матчах и отставая от лидирующего ПСВ (Эйндховен) на 32 балла.

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Игрок первую часть сезона провел в аренде в бельгийском "Андерлехте", где в общей сложности провел на поле 39 минут, приняв участие в трех матчах. Игрок стал одним из главных разочарований клуба по данным бельгийской прессы.

Лонвейк перешел в "Динамо" в сентябре 2022-го года из датского "Виборга" за 1,5 млн. евро. В сезоне 2022/23 он провел за "Динамо" 18 игр, на его счету 1 гол и одна голевая передача. Потом игрок предпочел уйти в "Андерлехт" из-за опасений, связанных с войной. Президент "Динамо" Игорь Суркис связал это с ракетным обстрелом столицы, заявив в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital: "Вот за Лонвейка заплатили деньги, и условия ему хорошие создали. А первая ракета, которая летела над базой… И он сказал, что не хочет больше здесь оставаться, пока идет война".

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