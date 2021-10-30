Жоржиньо покоряет английскую Премьер лигу.

В субботу, 30 октября, в рамках 10-го тура чемпионата Англии по футболу лондонский "Челси" играл против "Ньюкасла". Матч проходил на стадионе "Сент-Джеймс Парк".

Поединок завершился разгромной победой "аристократов" со счетом 3:0. Два гола в составе "синих" забил защитник Рис Джеймс, еще один гол на счету Жоржиньо.

Читайте такжеБенефис Роналду: Манчестер Юнайтед разгромил Тоттенхэм на их поле (видео)Этот гол, к слову, стал для Жоржиньо десятым кряду голом с пенальти в рамках английской Премьер лиги. Итальянец стал первым в истории АПЛ футболистом, которому удалось забить все свои 10 последних голов ударами с 11-метровой отметки, отмечает OptaJoe. Уникальный рекорд, который Жоржиньо вполне может еще улучшить в следующих играх.

После 10-ти сыгранных туров "Челси" идет на первой позиции в турнирной таблице АПЛ с 25 очками в активе. "Синие" опережают "Ливерпуль", идущий вторым, на три балла.

Карьера Жоржиньо в "Челси":

Жоржиньо перебрался в "Челси" летом 2018-го из "Наполи". Сумма компенсации составила 57 млн евро.

Итальянец провел за лондонский клуб 154 матча во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал 5 результативных передач.

Жоржиньо является победителем Лиги чемпионов (2020/21), Лиги Европы (2018/19) и Суперкубка УЕФА (2021) в составе "Челси".

Также Жоржиньо выиграл Евро-2020 в составе сборной Италии.

Автор: Владимир Медяник