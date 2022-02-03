4 февраля сборная Украины сыграет против России в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.
Накануне игры журналисты обнаружили "зраду". 29-летний игрок сборной Украины Владимир Разуванов на клубном уровне защищает цвета российской команды "Динамо-Самара". А перед этим он с 2018 по 2020 год играл за другой клуб из России - КПРФ, который на попечительстве в одноименной политической партии.
В составе "коммунистов" Разуванов стал чемпионом России-2020. Владимир играл в футболке, на которой был изображен серп и молот.
Разуванов - уроженец Макеевки, Донецкая область. По образованию Владимир - магистр экономики.
В матче четвертьфинала Разуванов забил гол в ворота Казахстана и помог Украине выйти в полуфинал турнира.
Отметим, что лидер сборной Украины Пётр Шотурма также выступал за КПРФ. Уроженец Ивано-Франковска играл за российский клуб с 2014 по 2015 год.
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Украина - Россия: перед матчем
- Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).
- Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2.
Евро-2022 по футзалу: главное
- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- 16 сборных участвовали в соревнованиях. Они были поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, началось со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступило 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.