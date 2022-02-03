Владимир Разуванов до сих пор играет за российский клуб.

4 февраля сборная Украины сыграет против России в рамках полуфинала чемпионата Европы по футзалу. Матч начнется в 18:00 по киевскому времени.

Накануне игры журналисты обнаружили "зраду". 29-летний игрок сборной Украины Владимир Разуванов на клубном уровне защищает цвета российской команды "Динамо-Самара". А перед этим он с 2018 по 2020 год играл за другой клуб из России - КПРФ, который на попечительстве в одноименной политической партии.

В составе "коммунистов" Разуванов стал чемпионом России-2020. Владимир играл в футболке, на которой был изображен серп и молот.

Разуванов - уроженец Макеевки, Донецкая область. По образованию Владимир - магистр экономики.

В матче четвертьфинала Разуванов забил гол в ворота Казахстана и помог Украине выйти в полуфинал турнира.

Отметим, что лидер сборной Украины Пётр Шотурма также выступал за КПРФ. Уроженец Ивано-Франковска играл за российский клуб с 2014 по 2015 год.

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Украина - Россия: перед матчем

Сборная Украины заняла второе место в группе А, одержав одну победу при двух поражениях. "Желто-синие" чудом пробились в плей-офф турнира, имея лучшую разницу забитых/пропущенных, чем у соперников. Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).

Россия выиграла свой квартет С, разгромив Словакию, Польшу и Хорватию. Разница забитых/пропущенных на групповом этапе у россиян очень солидная - 16:2.

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