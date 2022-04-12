Игорь Суркис убежден, что российские солдаты понесут наказание за все свои преступления.

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал преступления российских захватчиков на территории Украины.

Суркис отметил, что на этой войне только одна армия сражается честно - это ВСУ, армия РФ воюет с мирным населением и преступления российских войск не останутся безнаказанными.

"То, что сейчас происходит на украинской земле, это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия только одна - Вооруженные силы Украины. С российской стороны - это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо.

Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине", - приводит слова Игоря Суркиса официальный сайт "Динамо".

Также владелец "Динамо" рассказал о том, какую помощь оказывает киевский клуб Украине во время войны.

"Мы начали помогать с первых дней войны. Сначала это было финансирование столичных больниц и обустройство детей-беженцев в западной части Украины. Изначально мы не планировали освещать каждый шаг клуба в данном направлении, но, как оказалось, это необходимость в современных условиях.

Вот, рассказываю. Наш клуб и наша семья финансово поддерживают все возможные направления: мы финансируем гуманитарные, медицинские, оборонительные, строительные программы. Помогли нашим паралимпийцам, финансово поддержали приобретение и ввоз 200 тонн гуманитарной помощи в различные населенные пункты Киевской, Черниговской и Харьковской областей.

"Динамо" перечисляет деньги больницам, территориальным общинам, различным гуманитарным центрам и подразделениям ВСУ. С начала войны мы никому не отказали - все, кто обратился к нам за помощью, получили необходимые финансовые средства.

Мы каждый день на связи с различными организациями, волонтерами, медиками, которым необходима помощь. Это будет продолжаться столько, сколько нужно для страны и для победы Украины", - сказал Суркис.

Напомним, 12 апреля киевское "Динамо" сыграет благотворительный поединок против польской "Легии" . Средства собранные на этом матче пойдут на поддержку Украины.

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