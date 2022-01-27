Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своим мнением о потенциале юного форварда украинского клуба Самба Диалло.
Суркис признался, что сенегальским футболистом уже интересовались несколько известных европейских клубов и заявил, что Диалло в будущем достигнет топ-уровня.
"Я дружу с агентом Диалло. Когда мы брали парня, то он, порядочный человек, сказал: "Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт".
Было уже не так-то просто заключать с ним 5-летний контракт. И из "Ман Сити" звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но если этот футболист продолжит так прогрессировать, то будет топ. Я вам это гарантирую", – сказал Суркис в интервью Бомбардир.
Читайте также"Они считают нас своими рабами": экс-игрок Динамо шокирован отношением к украинцам в ПольшеНапомним, Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа 19-летний сенегалец оформил 5 голов.
Яркое выступление сенегальца в Юношеской лиге УЕФА впечатлило руководство мюнхенской "Баварии" и немецкий клуб связывался с Диалло. Однако форвард принял решение остаться в киевском "Динамо" и подписал долгосрочный контракт с украинским клубом.
"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать
- "Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступала в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией". Подопечные Игоря Костюка с 13 очками заняли второе место в квартете. Выиграла группу "Бенфика" (15 очков).
- Победители 1/16 финала определятся в одноматчевых противостояниях. "Динамо" сыграет на выезде против испанского "Депортиво". Поединок пройдет 8 или 9 февраля.