Игорь Суркис высоко оценил потенциал 19-летнего игрока "Динамо".

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился своим мнением о потенциале юного форварда украинского клуба Самба Диалло.

Суркис признался, что сенегальским футболистом уже интересовались несколько известных европейских клубов и заявил, что Диалло в будущем достигнет топ-уровня.

"Я дружу с агентом Диалло. Когда мы брали парня, то он, порядочный человек, сказал: "Вы возьмите, посмотрите, а потом сядем и заключим с ним контракт".

Было уже не так-то просто заключать с ним 5-летний контракт. И из "Ман Сити" звонили, и из других серьезных европейских клубов, и в Германии им интересовались. Но если этот футболист продолжит так прогрессировать, то будет топ. Я вам это гарантирую", – сказал Суркис в интервью Бомбардир.

Читайте также"Они считают нас своими рабами": экс-игрок Динамо шокирован отношением к украинцам в ПольшеНапомним, Диалло стал настоящей сенсацией Юношеской лиги УЕФА. В 6 матчах группового этапа 19-летний сенегалец оформил 5 голов.

Яркое выступление сенегальца в Юношеской лиге УЕФА впечатлило руководство мюнхенской "Баварии" и немецкий клуб связывался с Диалло. Однако форвард принял решение остаться в киевском "Динамо" и подписал долгосрочный контракт с украинским клубом.

"Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать