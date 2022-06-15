Игорь Денисов считает, что россияне должны нести коллективную ответственность за содеянное в Украине.

Бывший капитан национальной сборной России по футболу Игорь Денисов высказал свое мнение об отстранении российских спортсменов от участия в международных соревнованиях из-за развязанной РФ войны в Украине.

Бывший футболист заявил, что он не только поддерживает санкции против РФ, но и выступает за их ужесточение. Денисов также отметил, что россияне должны нести коллективную ответственность за содеянное в Украине.

"Я считаю, что это правильно. Вы, я и все здесь (в России – прим.) причастны к тому, что происходит в Украине. Мы все причастны к этому. Мы выбираем власть, хочется верить.

Надо прекратить то, что сейчас происходит. А прекратить можно через что-то такое жесткое по отношению к нам.

Я за еще большее ужесточение. Потому что это все надо остановить.

Мы все виноваты. Мы не можем донести до нашего правительства точку зрения, что это неправильно.

Я полностью убежден, что это неправильно, но не говорю этого. Только сегодня. Но от того, что я буду говорить, что это неправильно, ничего не изменится. Если будут говорить тысячи, миллионы – тоже ничего не изменится. Только когда все 150 миллионов будут понимать, что это неправильно, тогда что-то поменяется. Если наша страна зашла туда, то это наша общая вина", - сказал Денисов в интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна.

Добавим, что Денисов завершил карьеру в мае 2019 года в 35 лет. Он является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка страны и двукратным - Суперкубка. Также он побеждал в Кубке и Суперкубке УЕФА. В активе игрока 54 матча за сборную России.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже более трех месяцев.

После вторжения РФ в Украину УЕФА исключил российские команды и национальные сборные из всех турниров на неопределенный срок, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций и Лигу наций.

Ранее УНИАН сообщал, что Андрей Шевченко совместно с 1+1 media запускают проект "Спортивный фронт". Целью проекта является блокировка российских команд и бойкот спортсменов-россиян, которые высказались за войну или не озвучили свою позицию.

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