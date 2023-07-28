Роман Безус впервые в своей карьере забил три гола в одной игре.

В четверг, 27 июля, состоялся первый поединок второго раунда квалификации Лиги конференций, в котором "Габала" принимала "Омонию".

Игра проходила на стадионе "Габала Сити" и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Главным героем этой встречи стал украинский нападающий кипрского клуба Роман Безус. Экс-форвард сборной Украины отличился хет-триком в этой игре и принес своей команде волевую победу. Украинец забил два мяча ударами со штрафных, а также реализовал пенальти.

В составе азербайджанского клуба дублем отличился Айюб Аллах.

"Габала" - "Омония" - 2:3

Голы: Аллах, 4, 62 - Безус, 45+1, 50, 82 (пен)

Огляд матчу:

Стоит отметить, что для 32-летнего Романа Безуса это первый хет-трик в карьере. Раньше было всего 4 дубля за "Ворсклу", "Гент" (2) и молодежную сборную Украины.

За "Омонию" Безус играет с лета 2022 года. За кипрский клуб украинец сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 голевых передачи.

Ответный матч "Омонии" против "Габалы" состоится в четверг, 3 августа.

Победитель этой дуэли выйдет в третий раунд Лиги конференций, где встретится с победителем пары "Мидтьюлланд" - "Нидеркорн". Первый матч этих команд завершился со счетом 2:0 в пользу датского клуба.

Вас также могут заинтересовать новости: