Сборная Аргентины стартовала в квалификации ЧМ-2026 с победы над Эквадором.

В ночь на 8 сентября состоялся поединок первого тура квалификации ЧМ-2026 по футболу, в котором встречались сборные Аргентины и Эквадора.

Встреча команд прошла на стадионе "Монументаль" в Буэнос-Айресе и завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Победу сборной Аргентины принес гол Лионеля Месси - на 78-й минуте встречи форвард "Интер Майами" отправил мяч в сетку ворот соперника идеальным ударом со штрафного.

Видео дня

Аргентина – Эквадор – 1:0

Гол: Месси, 78

Аргентина: Э. Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяико, де Пауль, Фернандес, Макаллистер (Паредес, 67), Месси (Паласисос, 89), Л. Мартинес (Х. Альварес, 67), Гонсалес (ди Мария, 62)

Эквадор: Галиндес, Уртадо (Прессиадо, 81), Торрес (Мена, 81), Арболеда, Пачо, Эступиньян, Сифуэнтес (Ортис, 77), Груэссо, Кайседо, Плата (Родригес, 77), Валенсия

Огляд матчу:

Добавим, что в этот день в рамках первого тура отбора ЧМ-2026 в Южной Америке были сыграны еще два матча - Парагвай сыграл вничью с Перу (0:0), а Колумбия победила Венесуэлу (1:0).

Во втором туре квалификации ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет против Боливии (12 сентября), а Эквадор встретится с Уругваем (13 сентября).

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