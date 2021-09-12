Златан Ибрагимович / фото REUTERS

"Милан" победил "Лацио" в матче третьего тура чемпионата Италии со счетом 2:0. А нападающий "россонери" Златан Ибрагимович триумфально вернулся на поле после травмы. Швед получил повреждение еще в мае и пропустил Евро-2020.

Выдающийся бомбардир третьего октября отпразднует 40 лет, но это не мешает ему переписывать рекорды. Ибрагимович вышел на замену на 60-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, а уже на 67-й минуте отметился в воротах "Лацио".

Таким образом, швед стал самым возрастным игроком среди легионеров, который забивал в Серии А. Более того, форвард вошел в пятерку самых возрастных голеадоров чемпионата Италии.

"Милан" после трех туров имеет максимальное количество очков - 9. В "Лацио" на три меньше.

Обзор поединка (тайм-код гола Ибрагимовича на 5:20)

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Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

Автор: Артем Будрин