Легенда футбола помог "Милану" обыграть "Лацио".

"Милан" победил "Лацио" в матче третьего тура чемпионата Италии со счетом 2:0. А нападающий "россонери" Златан Ибрагимович триумфально вернулся на поле после травмы. Швед получил повреждение еще в мае и пропустил Евро-2020.

Выдающийся бомбардир третьего октября отпразднует 40 лет, но это не мешает ему переписывать рекорды. Ибрагимович вышел на замену на 60-й минуте при счете 1:0 в пользу своей команды, а уже на 67-й минуте отметился в воротах "Лацио".

Таким образом, швед стал самым возрастным игроком среди легионеров, который забивал в Серии А. Более того, форвард вошел в пятерку самых возрастных голеадоров чемпионата Италии.

"Милан" после трех туров имеет максимальное количество очков - 9. В "Лацио" на три меньше.

Обзор поединка (тайм-код гола Ибрагимовича на 5:20)

Златан Ибрагимович: карьера в "Милане"

Ибрагимович вернулся в "Милан" в январе 2020 года.

В прошлом сезоне Златан забил 15 голов в 19 матчах Серии А, а также 1 гол в 6 матчах Лиги Европы и 1 гол в двух матчах Кубка Италии.

В сезоне 2020/2021 Ибрагимович забил свой 500-й гол в карьере.

Златан продлил контракт с "Миланом" до лета 2022 года.

Автор: Артем Будрин