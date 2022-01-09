"Милан" вышел на первое место в Серии А.

В воскресенье, 9 января, в рамках 21-го тура итальянской Серии А "Венеция" принимала "Милан". Игра завершилась победой гостей со счетом 3:0.

Счет уже на первой минуте поединка открыл нападающий Златан Ибрагимович.

Во втором тайме защитник гостей Тео Эрнандес оформил дубль и увеличил преимущество "россонери".

"Венеция" – "Милан" - 0:3

Голы: Ибрагимович, 2, Эрнандес, 48, 59 (пенальти).

"Венеция": Ромеро, Маццокки, Свобода, Чеччарони, Хапс, Кюизанс (Кийин, 60), Ампаду, Бузио (Фьордилино, 79), Араму (Юнсен, 60), Анри (Чрнигой, 60), Окереке (Бьяркасон, 88).

"Милан": Меньян, Флоренци (Странья, 88), Калулу, Габбья, Эрнандес, Тонали, Бакайоко, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Браим Диас (Мальдини, 73), Рафаэл Леау (Ребич, 62), Ибрагимович (Жиру, 73).

Предупреждения: Чеччарони – Салемакерс, Габбья, Тонали.

Удаление: Свобода, 58.

Обзор матча:

Стоит отметить, что "Венеция" стала 80-м клубом из топ-5 лиг Европы, пропустившим гол от шведского форварда Златана Ибрагимовича. В текущем столетии лишь одному футболисту удавалось достичь такого результата – форварду Криштиану Роналду, сейчас выступающему за "Манчестер Юнайтед". Для португальца 80-й командой стал "Бернли" 30 декабря.

Читайте такжеШевченко высказался о новичках Дженоа и следующем матче в Серии АИбрагимович – лучший бомбардир "россонери" в этой Серии А. На счету у 40-летнего шведа 8 голов в 13 матчах этого сезона чемпионата Италии.

Еще три игрока клуба – Рафаэл Леау, Франк Кессиэ и Оливье Жиру – забили по 5 мячей.

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