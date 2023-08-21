"Челси" не может выиграть в АПЛ два тура подряд.

В воскреенье, 20 августа, был сыгран поединок четвертого тура АПЛ, в котором "Вест Хэм" принимал "Челси".

Игра проходила на стадионе "Олимпийский" в Лондоне и завершился победой "молотобойцев" со счетом 3:1.

Счет в матче был открыт на седьмой минуте, отличился защитник "Вест Хэма" Найеф Агер.

На 28-й минуте "Челси" удалось сравнять счет на табло - гол забил Карни Чуквуэмека. На 43-й минуте подопечные Маурисио Почеттино могли выйти вперед, но полузащитник "синих" Энцо Фернандес не смог реализовать пенальти.

В самом начале второго тайма, на 53-й минуте, Майкл Антонио вновь вывел "Вест Хэм" вперед. На 90+5-й минуте Лукас Пакета успешно реализовал пенальти установив финальный счет на табло.

"Вест Хэм" - "Челси" - 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Пакета, 90+5 (пен) - Чуквуэмека, 28

"Вест Хэм": Ареоля, Цоуфал, Зума, Агерд, Эмерсон, Соучек, Уорд-Прауз (Альварес, 81), Боуэн, Пакета, Бенрахма (Огбонна, 69), Антонио (Форналс, 76)

"Челси": Санчес, Дисаси, Силва, Колвилл, Гюсто (Берстоу, 83), Фернандес, Галлахер (Мадуэке, 75), Чилуэлл (Кайседо, 61), Стерлинг, Джексон, Чувуэмека (Мудрик, 46)

Предупреждения: Агерд, Пакета, Эмерсон - Дисаси, Чуквуэмека, Джексон

Удаление: Агерд (вторая желтая)

Обзор матча:

Отметим, что украинский полузащитник "Челси" Михаил Мудрик появился на поле после перерыва. На счету украинца 28 касаний мяча, 12 из 16 выполненных пасов (75%), 2 ключевых передачи (xA 0.15), 3 из 7 точных навесов, один удар мимо (xG 0.08), 2 из 2 выигранных единоборства, 10 потерь и 1 отбор.

Статистический портал SofaScore поставил Мудрику за этот матч 7,2 балла. Стоит отметить, что это лучшая оценка среди всех игроков, которые вышли в этой встрече на замену.

После двух туров в активе "Челси" одно очко, у "Вест Хэма" - 4 балла. В 1-м туре нового розыгрыша АПЛ "синие" сыграли вничью с "Ливерпулем" (1:1), а "молотобойцы" поделили очки с "Борнмутом" (1:1).

Напомним, в прошлом сезоне "Челси" показал один из худших результатов за свою историю в АПЛ, заняв 12-е место и набрав лишь 44 очка. "Вест Хэм" в прошлом сезоне также показал не лучший результат, расположившись лишь на 14-м месте в турнирной таблице с 38 очками в 38 встречах.

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