В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги один из аутсайдеров первенства "Норвич" в гостях играл против "Уотфорда". Поединок проходил на стадионе "Викаридж Роуд" и завершился победой "канареек" со счетом 3:0.
В первом тайме "Уотфорд" полностью переиграл "Норвич", но счет открыть "лоси" так и не сумели.
Во втором тайме ситуация полностью изменилась. На 51 минуте Саргент красивым ударом пяткой замкнул прострел с фланга. Спустя 23 минуте американский форвард забил второй мяч.
Читайте такжеДаже без Салаха и Мане: Ливерпуль победил Арсенал и вышел в финал Кубка английской лигиНа 90+2 минуте "канарейки" поставили точку в матче. Не обошлось без везения - Куцка переправил мяч в собственные ворота.
"Уотфорд" - "Норвич" - 0:3
Голы: Саргент, 51, 74, Куцка (АГ), 90+2
"Уотфорд": Бахманн, Фемения (Куцка, 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема, 84), Сиссоко, Клеверли (Эрнандес, 59), Кайембе, Кинг, Деннис, Жоао Педро
"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица, Ле-Мелу, Соренсен (Маклин, 21), Саргент, Пукки (Байрэм, 87), Ида
Предупреждения: Деннис (36), Маклин (38)
Удаление: Деннис (78)
Напомним, в перенесенном поединке 17-го тура АПЛ "Лестер" дома уступил "Тоттенхэму". "Лисы" дважды вели в счете, но "шпоры" благодаря дублю Стивена Бергвейна в компенсированное время вырвали победу.
Обзор матча:
Чемпионат Англии: положение команд в лиге
- Лидером первенства является "Манчестер Сити" с 56 баллами в активе. На второй позиции идет "Ливерпуль" с 45 очками. Третья строчка за "Челси" - 44 очка.
- "Уотфорд" с 14 очками в активе идет на 18-й позиции, а "Норвич" с 16 баллами - 17-й.
- Главный аутсайдер первенства АПЛ "Бернли". В активе "бордовых" 11 набранных очков за 17 сыгранных матчей.