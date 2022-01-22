"Норвич" неожиданно разгромил "Уотфорд" на выезде.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги один из аутсайдеров первенства "Норвич" в гостях играл против "Уотфорда". Поединок проходил на стадионе "Викаридж Роуд" и завершился победой "канареек" со счетом 3:0.

В первом тайме "Уотфорд" полностью переиграл "Норвич", но счет открыть "лоси" так и не сумели.

Во втором тайме ситуация полностью изменилась. На 51 минуте Саргент красивым ударом пяткой замкнул прострел с фланга. Спустя 23 минуте американский форвард забил второй мяч.

Читайте такжеДаже без Салаха и Мане: Ливерпуль победил Арсенал и вышел в финал Кубка английской лигиНа 90+2 минуте "канарейки" поставили точку в матче. Не обошлось без везения - Куцка переправил мяч в собственные ворота.

"Уотфорд" - "Норвич" - 0:3

Голы: Саргент, 51, 74, Куцка (АГ), 90+2

"Уотфорд": Бахманн, Фемения (Куцка, 89), Кабаселе, Самир, Камара (Сема, 84), Сиссоко, Клеверли (Эрнандес, 59), Кайембе, Кинг, Деннис, Жоао Педро

"Норвич": Ганн, Ааронс, Хэнли, Гибсон, Уильямс, Рашица, Ле-Мелу, Соренсен (Маклин, 21), Саргент, Пукки (Байрэм, 87), Ида

Предупреждения: Деннис (36), Маклин (38)

Удаление: Деннис (78)

Напомним, в перенесенном поединке 17-го тура АПЛ "Лестер" дома уступил "Тоттенхэму". "Лисы" дважды вели в счете, но "шпоры" благодаря дублю Стивена Бергвейна в компенсированное время вырвали победу.

Обзор матча:

Чемпионат Англии: положение команд в лиге