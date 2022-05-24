Украинский голкипер Андрей Лунин рассказал о своих главных целях.

В субботу, 28 мая, мадридский "Реал" Андрея Лунина сойдется в финале Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем".

Накануне поединка украинский голкипер рассказал о двух главных целях на ближайшее время.

По словам Лунина, главной целью для него является выход со сборной Украины на ЧМ-2022, который состоится в Катаре. А другая - это победа в финале Лиги чемпионов.

"Сейчас на 100% для меня и всех наших людей главная цель - выход на чемпионат мира в Катаре. Это даже не оговаривается. В личном профессиональном плане, конечно, мне сначала хотелось бы выиграть Лигу чемпионов, чтобы выйти с украинским флагом. Уже 1 и 5 июня - чтобы была путевка на чемпионат мира", - сказал Лунин в эфире "Вацко Live".

Напомним, мадридский "Реал" стал чемпионом Испании по футболу сезона-2021/2022.

В текущем сезоне Лунин провел четыре матча - по два в чемпионате Испании и Кубке страны.

После финала Лиги чемпионов Андрей Лунин отправится в расположение сборной Украины, где будет готовиться к играм плей-офф отбора на ЧМ-2022. 1 июня сборная Украины сыграет против Шотландии.

Андрей Лунин: карьера в "Реале"