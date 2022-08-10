Сербский футболист Душан Тадич стал жертвой ограбления.

Капитан амстердамского "Аякса" Душан Тадич получил повреждение, столкнувшись с двумя вооруженными грабителями.

Об этом сообщает издание De Telegraaf.

По данным источника, 27 июля на футболиста напали два человека. Они попытались отобрать у игрока драгоценные часы.

Тадич догадался о намерениях злоумышленников и бросился бежать от них. Но, к сожалению, они догнали его.

Душан Тадич пытался отбиться от преступников, в результате чего получил повреждение руки. Также злоумышленники порвали ему одежду. В конце концов футболисту удалось вырваться и скрыться от бандитов в заведении неподалеку.

Теперь расследованием ситуации будет заниматься полиция.

Отмечается, что эти же люди пытались проникнуть в дом Тадича за несколько дней до этого инцидента. Они звонили в дверь под видом курьеров, доставивших пиццу, но футболиста не было дома, а его жена не открыла дверь из-за возникших у нее опасений.

Напомним, 30 июля на стадионе "Йохан Круифф Арена" в Амстердаме "Аякс" встречался с ПСВ в матче за Суперкубок Нидерландов. Встреча закончилась победой ПСВ со счетом 5:3. Душан Тадич принимал участие в матче. На его руке были специальные пластыри.

Вас также могут заинтересовать новости: