Мурад Ламрабатте совершил бездумный поступок, который стоил ему жизни.

Бывший футболист нидерландского "Витесса" Мурад Ламрабатте неожиданно ушел из жизни во время семейного отпуска.

31-летний футболист отдыхал вместе с женой и двумя детьми на испанской Мальорке. В какой-то момент он решил поразить своих родных прыжком с 30-метровой скалы в воду. В итоге этот поступок стал роковым для него, сообщает The Sun.

Прыжок снимала на видео его супруга. Девушка сразу поняла, что все пошло не так, как планировалось. Она крикнула "Боже мой!", когда Мурад грохнулся об воду. Мужчина уже не всплыл. Его тело искали с помощью катера и вертолета.

По словам врачей, мужчина потерял сознание после удара об воду и попросту утонул в бессознательном состоянии.

Бывший клуб Ламрабатте "Витесс" выразил соболезнования его семье.

"Клуб получил печальное известие о гибели Мурада Ламрабатте, который защищал цвета "Витесса" в сезоне 2010/2011.

Желаем семье и друзьям Мурада сил, чтобы справиться с их большой потерей", - говорится в заявлении клуба.

Мурад Ламрабатте выступал за молодежную команду "Витесса" в сезоне 2010/11, с которой стал триумфатором Кубка Нидерландов U-23.

"Витесс" - один из старейших профессиональных футбольных клубов нидерландской высшей лиги.

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