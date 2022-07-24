"Манчестер Сити" с минимальным счетом обыграл "Баварию" в товарищеском матче.

24 июля на стадионе "Лэмбо Филд" в Грин-Бей (США) состоялся товарищеский матч, в котором встретились чемпионы Германии и Англии – "Бавария" и "Манчестер Сити". Победу в этом противостоянии одержали подопечные Гвардиолы со счетом 1:0.

Единственный гол на 12-й минуте с передачи полузащитника Джека Грилиша забил летний новичок "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. Для него это дебютный мяч в составе "горожан", а также первая игра за новую команду.

"Бавария" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: Холанд (12)

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Павар (Мазрауи, 63), Эрнандес (де Лигт, 58), Упамекано (Станишич, 77), Дэвис (Ваннер, 77), Забитцер (Гравенберх, 58), Киммих, Коман (Ньянзу, 77), Гнабри (Видович, 77), Сане (Мусиала, 58), Мюллер (Зиркзи, 77)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Аке (Уокер, 59), Рубен Диаш, Уилсон, Эсбранд (Льюис, 82), де Брюйне, Бернарду Силва (Филлипс, 71), Родри, Марез (Палмер, 72), Холанд (Альварес, 46), Грилиш

Обзор матча:

Отметим, что из-за сложных погодных условий матч был прерван на 13-й минуте, сразу после гола Холанда. Когда футболисты снова вышли на поле, стало известно, что команды проведут два тайма по 40 минут.

Несмотря на товарищеский статус встречи, арбитр показал игрокам пять желтых карточек. У "Баварии" были предупреждены Киммих, Павар и Эрнандес, у "Сити" – Канселу и Филлипс.

Напомним, Холанд перешел в "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно. Контрактное соглашение игрока с английским клубом рассчитано до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 150 млн.

Предыдущим клубом Холанда была дортмундская "Боруссия", за которую Эрлинг провел 88 матчей, отметившись 85 голами и 22 результативными передачами. В составе немецкого клуба норвежский форвард стал победителем Кубка Германии сезона-2020/2021.

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