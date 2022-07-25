Александр Горяинов признался, что полностью отказался от общения на русском языке.

Выдающийся украинский вратарь, легенда харьковского "Металлиста" Александр Горяинов признался, что полностью отказался от общения на русском языке.

Бывший футболист в интервью Zbirna.com рассказал, что не общается ни с кем из своих родственников и друзей в РФ после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

"Нет никакого желания общаться с теми, кто не верит даже своим друзьям или родственникам. Я вообще хочу забыть о такой стране. Навсегда.

Жаль, что раньше немного стеснялся разговаривать на украинском. Не хотел перепутать слова. Сейчас полностью перехожу на родной язык. Читаю, слушаю, смотрю – все по-украински. А русский, надеюсь, впоследствии никто не вспомнит. Не место этим подонкам в цивилизованном мире", - сказал Горяинов.

Также Александр Горяинов выступил за проведение чемпионата Украины по футболу.

"Вопрос очень сложный, но, если футбол остановится, мы его потом будем долго восстанавливать. Потеряем если не целое поколение, очень много игроков.

У меня есть опыт работы с молодежью, поэтому я немного знаю, какие были сложности. И даже не представляю, какие будут, если сейчас забыть о спорте", – заявил экс-футболист.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к полномасштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже 152-й день.

Александр Горяинов: карьера и достижения

Горяинов выступал за "Металлист" с 2005 по 2016 годы. Является рекордсменом по количеству игр, сыгранных за "Металлист". В составе харьковчан он провел 502 матча.

Горяинов - обладатель рекордной "сухой" серии чемпионатов Украины - 943 минуты без пропущенного мяча (в сезоне-1998/99).

Выступал также за харьковский "Олимпик", киевский ЦСКА и криворожский "Кривбасс".

Вызывался в национальную сборную Украины в 1990-е годы, но игровой дебют состоялся на стадионе "Металлист" 25 мая 2010 года в товарищеском матче против Литвы. В 34 года он стал самым старшим дебютантом за всю историю украинской сборной.

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