ПСЖ очень мощно стартовал в новом сезоне чемпионата Франции.

В воскресенье, 21 августа, в рамках 3-го тура французской Лиги 1 проходила встреча "Лилля" и ПСЖ. Поединок завершился унизительным поражением хозяев поля.

Первый гол парижане забили уже на девятой секунде матча – отличился Килиан Мбаппе с передачи Лионеля Месси. Этот гол стал самым быстрым в чемпионате Франции со времен начала ведения статистики Opta (с сезона 2006/2007). На 28-й минуте отличился уже сам аргентинец – ассистировал ему Нуну Мендеш. Через 11 минут Ашраф Хакими сумел довести счет до разгромного. Затем два гола забил нападающий Неймар – сначала на 44-й минуте, а затем на 52-й.

На 54-й "Лилль" сумел забить свой первый мяч усилиями Жонатана Бамба, но спустя 12 минут Мбаппе с ассиста Неймара забил свой второй мяч во встрече, а на 86-й минуте оформил хет-трик, установив итоговый счет матча.

"Лилль" - ПСЖ - 1:7

Голы: Бамба 54 - Мбаппе 1, 66, 87, Месси 27, Хакими 39, Неймар 43, 52

"Лилль": Жардим, Исмаили, Алессандро (Джало, 71), Фонте, Диаките, Гомес, Андре (Мартин, 59), Бамба, Языджи (Жегрова, 58), Гудмундссон (Виржиниус, 59), Дэвид

ПСЖ: Доннарумма, Кимпембе, Маркиньос, Рамос (Данилу, 81), Мендеш (Бернат, 63), Витинья (Паредес, 84), Верратти (Саншеш, 63), Хакими (Мукиеле, 81), Месси, Неймар, Мбаппе

Предупреждения: Андре 39, Дэвид 83 – Рамос 34

Обзор матча:

Отметим, что "Лилль" возглавляет бывший тренер "Шахтера" Паулу Фонсека. Под руководством португальца "Лилль" набрал четыре очка в трех стартовых турах и занимает 12-е место в турнирной таблице. Через неделю команда Фонсеки сыграет с "Аяччо".

ПСЖ набрал девять очков после первых трех туров чемпионата и единолично возглавил турнирную таблицу. В следующем туре команда встретится с "Монако". Добавим, что ПСЖ в третьем матче кряду в Лиге 1 забивает 5 или больше голов.

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