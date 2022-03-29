Уроженец Херсона Виктор Коваленко призвал жителей оккупированного города к гуманности.

Футболист сборной Украины и итальянского клуба "Специя" Виктор Коваленко написал обращение к жителям своего родного Херсона, который временно оккупирован российскими захватчиками.

Украинец выразил слова поддержки жителям Херсона, призвал всех к гуманности и попросил не наживаться на войне и горе людей.

"Дорогие и уважаемые херсонцы. Не новость, что сейчас абсолютно для всех наступили сложные времена, в том числе и финансово, невозможно знать, что для всех нас готовит завтра.

Я хочу призвать вас всех, особенно людей из продовольственной сферы – те, кто перепродает бензин, продукты питания, медикаменты и так далее – будьте гуманны. Будьте в здравом уме и поймите, что наши пенсионеры, малообеспеченные семьи, люди с инвалидностью или те, кто потеряли работу из-за войны, не в состоянии сейчас покупать продукты за такие космические цены.

Не наживайтесь на войне, не наживайтесь на горе людей, будьте гуманны, и вам это вернется в два раза больше. Оставайтесь людьми с чистой совестью в такое темное время", - написал Коваленко в своем Инстаграме.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже второй месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: