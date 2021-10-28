Харьковский "Металлист" стал еще одним участником 1/4 финала Кубка Украины. Представитель Первой лиги победил клуб УПЛ "Колос".
Судьбу встречи решил гол Александра Мизюка, забитый уже на 20-й минуте матча.
"Металлист" - единственный клуб не из УПЛ, которому пока удалось пробиться в четвертьфинал Кубка.
"Металлист" - "Колос" - 1:0
Гол: Мизюк, 20
"Металлист": Каневцев, Шопин (Горбунов, 68), Мизюк, Порох, Романюк, Ралюченко, Балули (Пидлепенец, 79), Сарапий, Харрис, Риаскос (Банада, 87), Танчик (Пейшото, 68)
"Колос": Волынец, Черноморец (Сакив, 82), Новак, Павловец, Ром, Костышин (Ренан, 58), Нгамба, Богданов, Ильин (Велетень, 82), Нуриев (Ситчинава, 57), Лысенко
Видео гола
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Кубок Украины: результаты 1/8 финала
- На стадии 1/8 финала сыграно уже семь матчей.
- 26 октября "Александрия" обыграла "Металлист 1925" со счетом 5:2.
- 27 октября "Ворскла" без особых проблем одолела "Верес".
- 27 октября "Динамо" минимально обыграло "Мариуполь".
- "Шахтер" со счетом 3:0 разгромил "Черноморец".
- "Львов" и "Альянс" определили победителя в серии пенальти.
- "Заря" победила "Рух" благодаря двум голам в овертайме.
- Матч этой стадии ЛНЗ - "Днепр-1" был перенесен на ноябрь-декабрь из-за вспышки коронавируса у хозяев.