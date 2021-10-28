Металлист идет дальше / фото ФК Металлист

Харьковский "Металлист" стал еще одним участником 1/4 финала Кубка Украины. Представитель Первой лиги победил клуб УПЛ "Колос".

Судьбу встречи решил гол Александра Мизюка, забитый уже на 20-й минуте матча.

"Металлист" - единственный клуб не из УПЛ, которому пока удалось пробиться в четвертьфинал Кубка.

"Металлист" - "Колос" - 1:0

Гол: Мизюк, 20

"Металлист": Каневцев, Шопин (Горбунов, 68), Мизюк, Порох, Романюк, Ралюченко, Балули (Пидлепенец, 79), Сарапий, Харрис, Риаскос (Банада, 87), Танчик (Пейшото, 68)

"Колос": Волынец, Черноморец (Сакив, 82), Новак, Павловец, Ром, Костышин (Ренан, 58), Нгамба, Богданов, Ильин (Велетень, 82), Нуриев (Ситчинава, 57), Лысенко

Видео гола

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Автор: Антон Дударь