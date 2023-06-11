"Горожане" в финале Лиги чемпионов победили миланский "Интер".

В субботу, 10 июня, "Манчестер Сити" победил в финале Лиги чемпионов миланский "Интер".

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола прокомментировал результат матча и рассказал о планах команды на следующий сезон.

"Нет, давайте не будем говорить об этом сейчас, мне нужен перерыв. Наш босс сказал: "О, следующий финал Лиги чемпионов в Лондоне". Я вам не скажу, что ответил ему на это.

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Пришло время праздновать. Да, есть команды, которые выигрывают Лигу чемпионов и пропадают. Мы должны избежать этого. Зная меня, этого не произойдет, но завоевание этого трофея принесло большое облегчение. Сейчас нас уже не спрашивают об этом.

В этот раз весь мир говорил о том, что если мы не выиграем Лигу чемпионов, то сезон не будет полноценным. Я согласен с этим. Могут сказать, что я должен выигрывать треблы каждый год. Пеп хороший тренер, но все же не настолько", - приводит слова Гвардиолы Guardian.

Напомним, "Манчестер Сити" стал победителем Лиги чемпионов впервые в своей истории. Кроме того, "горожане" в этом сезоне выиграли исторический золотой требл (победа в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов).

В финале Лиги чемпионов-2023 "Сити" обыграл миланский "Интер" со счетом 1:0. Гол забил испанский хавбек "горожан" Родри.

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