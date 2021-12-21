Ханс Хатебур рассказал о лучших качествах Руслана Малиновского.

Защитник "Аталанты" и сборной Нидерландов Ханс Хатебур поделился своим мнением об игровых качествах украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Нидерландский футболист отвечая на вопрос о сильных сторонах Малиновского сначала грубо пошутил, однако потом отметил, что у украинского хавбека очень сильная левая ного и он прекрасно ее использует, забивая много голов дальними ударами.

"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч и под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет.

Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано", - сказал Хатебур в интервью pressing.

Также Хатебур объяснил, почему у Руслана получился тяжелый старт нынешнего сезона. По словам нидерландца, единственная причина тому - операция. Сейчас украинец уже находится в отличной игровой форме.

Читайте такжеШевченко против Малиновского: прогноз букмекеров и где смотреть матч Дженоа - Аталанта"Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день - в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", - резюмировал хавбек "Аталанты".

Напомним, во вторник, 21 декабря, "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет в гостях против "Дженоа", главным тренером которого является украинец Андрей Шевченко.

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