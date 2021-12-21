Защитник "Аталанты" и сборной Нидерландов Ханс Хатебур поделился своим мнением об игровых качествах украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Нидерландский футболист отвечая на вопрос о сильных сторонах Малиновского сначала грубо пошутил, однако потом отметил, что у украинского хавбека очень сильная левая ного и он прекрасно ее использует, забивая много голов дальними ударами.
"Как мне Малиновский как игрок? Дерьмо. Да нет, я шучу. Он важный игрок, у него феноменальная левая нога. Он сильный, мощный. Когда у него мяч и под левой, то сложно предугадать, откуда он ударит. Он может организовать шедевр, когда этого никто не ждет.
Никто в Италии не забивает больше из-за пределов штрафной, чем Малиновский. Этим все сказано", - сказал Хатебур в интервью pressing.
Также Хатебур объяснил, почему у Руслана получился тяжелый старт нынешнего сезона. По словам нидерландца, единственная причина тому - операция. Сейчас украинец уже находится в отличной игровой форме.
Читайте такжеШевченко против Малиновского: прогноз букмекеров и где смотреть матч Дженоа - Аталанта"Почему у него было непростое начало сезона? Все из-за операции. Когда не проходишь подготовку на старте сезона, это большая разница. Он тяжело работал, набирал форму и лечился. Вижу его каждый день - в последний месяц он уже вошел в ритм. Он в форме. Малиновский вернулся", - резюмировал хавбек "Аталанты".
Напомним, во вторник, 21 декабря, "Аталанта" Руслана Малиновского сыграет в гостях против "Дженоа", главным тренером которого является украинец Андрей Шевченко.
Руслан Малиновский: карьера в "Аталанте"
- Руслан Малиновский перешел в "Аталанту" в июле 2019 года из бельгийского "Генка" за 13,6 миллиона евро, став одним из самых дорогих футболистов в истории клуба.
- В апреле 2021 года Малиновского признали лучшим игроком в пяти ведущих лигах Европы за месяц.
- По итогам прошлого сезона украинец выиграл гонку лучших ассистентов Серии А.
- На данный момент на его счету 108 матчей, 24 гола и 20 результативных передач в составе "Аталанты".
- С 2019 года, когда Малиновский дебютировал за "Аталанту", он забил уже 13 голов ударами из-за пределов штрафной в чемпионате. Больше за этот период среди игроков топ-5 лиг из-за штрафной забил только Лионель Месси (18).