"Бенфика" отрицает все обвинения.

Португальская "Бенфика", в составе которой играет нападающий сборной Украины Роман Яремчук, попала в скандальную ситуацию.

Как сообщает издание CNN Portugal, один из самых титулованных клубов Португалии подозревают в подкупе арбитра через консалтинговую компанию.

По информации источника, 1,9 миллиона евро ушло со счетов "Бенфики" на счет небольшой ИТ-консалтинговой компании, что изначально вызвало тревогу со стороны банковской системы по подозрению в отмывании денег. Однако в конечном итоге расследование привело к скандальному делу о спортивной, инициированном еще в сентябре 2018 года.

В настоящий момент прокуратура и полиция Португалии ведут расследование в отношении бывшего футбольного судьи Бруну Пайшау, который, как подозревает следствие, принимал денежное вознаграждение за помощь в футбольных матчах.

Следствие предполагает, что указанная компания была создана специально для отвода глаз, чтобы Пайшау мог получить незаконное вознаграждение от "Бенфики". Бывший судья подобные обвинения отбрасывает, заявляя, что имеет место банальное совпадение, так как он якобы оказывал услуги указанной IT-компании, правда, их характер не раскрывается.

В настоящий момент под подозрением находятся три матча "Бенфики", на которых небезупречно отработал Пайшау. Два поединка состоялись в 2014 году, еще один – в 2019-м.

Как сообщают португальские СМИ, если вопрос получения взятки Бруну Пайшау от "Бенфики" будет доказан, то лиссабонскому клубу грозит исключение из высшего дивизиона и понижение в классе.

"Бенфика" уже сделала официальное заявление по этому делу. В клубе отрицают всякую связь с арбитром Бруну Пайшау.

"Клуб "Бенфика" или ее юридические представители никогда не сталкивались с какими-либо фактами, связанными с именем гражданина Бруну Пайшау, и/или с какими-либо обвинениями в спортивной коррупции", - приводит заявление "Бенфики" CNN Portugal.

Бруну Пайшау завершил карьеру арбитра в мае минувшего года. С 2004-го он был рефери международной категории.

Это далеко не первый скандал с участием лиссабонской "Бенфики". В 2017 и 2018 годах клуб уже обвиняли в подкупе арбитров. Кроме того, минувшим летом президента "Бенфики" Луиша Филипе Виейру арестовали и отправили под домашний арест. Его обвиняют в коррупции, отмывании денег и финансовых махинациях. В связи с этим Виейра покинул свой пост и президентом лиссабонского клуба назначили Руи Кошту.

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