Влахович будет играть за "Ювентус" под номером, который ранее принадлежал Роналду.

Туринский "Ювентус" завершил подписание нападающего "Фиорентины" и сборной Сербии Душана Влаховича.

Об этом сообщил официальный сайт итальянского гранда.

Выступать Влахович будет под седьмым номером, который ранее принадлежал Криштиану Роналду.

Финансовые детали сделки не разглашаются. Инсайдер Фабрицио Романо утверждает, что "фиалки" получат за центрфорварда 75 млн евро, а сам нападающий будет зарабатывать в Турине 7 млн евро за сезон. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Читайте такжеФорвард Динамо близок к переходу в титулованный европейский клуб - СМИИнтересно, что Влахович подписал контракт со "Старой синьорой" в день своего рождения. Сегодня, 28 января, Душану исполнилось 22 года.

За "Фиорентину" в нынешнем сезоне Влахович сыграл 24 матча во всех турнирах, записав себе в актив 20 забитых голов и 4 результативных передачи.

Душан Влахович: карьера